СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ по мобилизованным сотрудникам в 1С

Одно из главных правил – с мобилизованным сотрудником нельзя расторгать трудовой договор, можно только приостановить.

Начиная с версии 3.1.23.165, в программе «1С:ЗУП 8» есть возможность отразить приостановку трудовых договоров.

Речь про форму Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, СЗВ-ТД.

Для отражения в программе «Приостановления» в СЗВ-ТД надо оформить документ «Приостановление трудовых договоровс основанием приостановления ч. 4 ст. 351.7 (мобилизация)».

В этом документе по умолчанию будет установлен флаг Отразить в трудовой книжке.

﻿Сложность ситуации в том, что пока непонятно, действуют ли новые правила отчетности СЗВ-ТД в ПФР.

После объявления ПФР о возможности приема кадровых мероприятий типа «Приостановление», необходимо обновить программу «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 до версии 3.1.23.165 и подключить интернет-поддержку.

Также в «1С:ЗУП» ред. 3 есть возможность отразить в форме СЗВ-СТАЖ периоды службы, при которых за работником сохранялось рабочее место.

Период приостановления трудового договора из документа «Приостановление трудовых договоров» отобразится в отчете СЗВ-СТАЖ в дополнительных сведениях для исчисления стажа с кодом ВОЕНСЛ.

Обратите внимание! При отражении кода ВОЕНСЛ в СЗВ-СТАЖ территориальные и особые условия труда (графы 8-10, 12, 13) не заполняются. Кроме того, в графе 14 не может быть указан код БЕЗР.

На время военной службы за призванным сотрудником сохраняется рабочее место, поэтому работник относится к застрахованным лицам и автоматически отражается в отчете СЗВ-М.