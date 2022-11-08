Можно ли использовать аудио- и видеозаписи для расследования киберпреступлений

Для исследования видеозаписи проводится видеотехническая экспертиза, для аудиозаписи – фоноскопическая.

Для чего они нужны?

Во-первых, чтобы определить подлинность контента, ведь современные технологии позволяют создавать фейки с участием кого угодно. Во-вторых, чтобы определить дословное содержание записей и подготовить файлы для представления в суде. Выбрать необходимые фрагменты в качестве доказательств, описать их и так далее. В-третьих, чтобы определить дату/время/место создания записи и учесть различные детали дела, связать их с другими событиями.

К примеру, для расследования киберпреступлений, большинство из которых связано с внутренними угрозами, важно при помощи систем видеофиксации определить, кто из сотрудников находился в определенный момент времени в офисе. А еще лучше – на месте преступления (у конкретного компьютера, в конкретном кабинете).

Так компьютерная или компьютерно-техническая экспертиза определит факт и способы совершения компьютерного преступления, а выявить виновного поможет видео- или аудиозапись. Причем эта запись может быть не только с камер видеонаблюдения, но и с тех устройств, с которых осуществлялось киберпреступление, например с камеры ноутбука.

Или возьмем аудиозапись. Большинство преступлений, связанных с незаконным переводом денежных средств, совершается мошенниками с помощью телефонных переговоров с использованием средств социальной инженерии. Эти приемы также применяются для проникновения в закрытые вычислительные системы.

Мошенник может позвонить в организацию, имея некую начальную информацию (данные из телефонного справочника) и, представившись новым сотрудником, выявить учетные данные для доступа к электронной почте или сетевым ресурсам. Для разбора таких противоправных действий как раз и понадобится аудиозапись разговоров.

Анализ аудиоконтента позволяет не только выявить мотивацию сотрудников, вольно или невольно содействовавших преступлению, но и подтвердить факт передачи доступа или иной ценной информации, которая использовалась при взломе.

Как это применяется на практике

В одном из недавних расследований системный администратор, удаливший информацию с общего ресурса, заявлял, что не имел представления о ее ценности. Но запись совещания эту информацию опровергла.

Другим примером может выступить запись видео, на котором сотрудник закрывает серверную комнату сразу после того, как было зафиксировано отключение критически важных серверов. Отсутствие монтажа записи, а также дата ее создания были подтверждены экспертами. Сама запись стала основным доказательством по уголовному делу.

Важно, что для расследования может использоваться аудио- или видеозапись, сделанная с телефона. Сегодня это самый популярный инструмент инсайдинга или даже шпионажа.

На телефон могут сделать аудиозапись конфиденциальных переговоров или снять видео работы закрытой системы. Причем на видео могут попасть учетные данные, логины и пароли доступа к закрытым ресурсам. Выявить наличие таких данных в записи как раз и является экспертной задачей.

Голосовые сообщения в памяти телефона неоднократно становятся доказательствами как по гражданским, так и по уголовным делам. Нередко также они позволяют разрешить конфликтную ситуацию без обращения в суд.

Таким образом, экспертное исследование видео- и аудиоконтента – важное звено в расследовании киберпреступлений и других правонарушений. Такие доказательства могут повлиять на исход дела. Порой они становятся единственным подтверждением реального развития событий.