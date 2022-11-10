НДФЛ и взносы с путевок на лечение

Облагаются ли такие путевки дополнительным бременем в виде НДФЛ или страховых взносов, разъяснили эксперты консалтингового агентства «Простые решения».

Налог на доход

Несмотря на то, что путевка признается доходом сотрудника, полученным в натуральной форме, существует ряд налоговых льгот, которые освобождают от бремени.

При этом НДФЛ не выплачивается ни с суммы самой путевки, если ее оплатило предприятие, ни с суммы компенсации, если путевки работник приобрел самостоятельно.

При этом предприятие вправе приобрести путевки, как действующим сотрудникам и членам их семей, так и бывшим сотрудникам, если они, например, вышли на пенсию. Более того, предприятие может даже приобрести путевки на санаторно-курортное лечение детям до 16 лет даже если никто из их родственников не является сотрудником этой компании.

Например, организация может не платить налоги с путевок, приобретенных для детей из детского дома или в рамках организации профориентационной смены.

Условия освобождения от НДФЛ прописаны в 9 пункте статьи 217 Налогового кодекса. Всего их четыре.

Санаторно-курортные или оздоровительные организации должны находиться на территории России.

Документы, подтверждающие санаторно-курортный или оздоровительный статус – это лицензия и учредительные документы.

Стоимость путевок может быть вычтена из чистой прибыли организации, за счет средств бюджетов различного уровня (дотации), за счет средств религиозных или прочих некоммерческих организаций, или из средств, которые предприятие зарабатывает от деятельности, к которой применяют специальные налоговые режимы.

Подтверждающие платежные документы: договор или контракт;

чеки, квитанции;

акт об оказании услуг.

Оплата проезда

А вот оплата или компенсация проезда к месту лечения облагается НДФЛ. Поскольку данный вид компенсаций не входит в перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. Он содержится в статье 217 Налогового кодекса.

Страховые взносы со стоимости санаторно-курортной путевки

В этом вопросе нет единого мнения. С одной стороны, законодательство говорит о том, что взносы с ФСС, ФОМС и ПФР со стоимости путевки для действующего сотрудника нужно будет заплатить.

Если же путевку приобретают для пенсионеров организации или членов семей сотрудников, то, в связи с тем, что у блага получателя нет трудовых отношений с предприятием, то и взносы платить не нужно.

При этом в определениях Верховного суда от 30 марта 2017 № 310-КГ17-2161, от 3 ноября 2017 № 309-КГ17-15716, от 6 мая 2019 № 310-ЭС19-4593 указано, что суммы на оплату лечения не относятся к стимулирующим и не могут быть включены в систему оплаты труда. Как следствие с них не нужно платить и взносы.

Можно ли отнести стоимость путевок на расходы?

На практике в большинстве случаев работодатель, решивший поощрить своих сотрудников путевками, оплачивает их за счет собственных средств.

К сожалению, полностью уменьшить налогооблагаемую базу на эти траты удастся только тем, кто уложится в норматив. Дело в том, что эти расходы «лимитируются». Лимит составляет 50 000 рублей в год на каждого работника или члена семьи. При этом общая сумма затрат вместе с расходами на добровольное медицинское страхование для работников и оплату мед. услуг для них не должна превышать 6% от суммы расходов на оплату труда.

Соответствующие изменения отражены в законе от 23.04.2018 № 113-ФЗ.