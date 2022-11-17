Как использовать промахи налоговиков себе на пользу. Решение по результатам проверки

Почему налоговикам нужна точность при принятии решения по проверке

Предположим, инспекторы нашли в ходе камералки или выездной проверки нарушения. Порядок рассмотрения дел прописан в статье 101 НК. Существенное нарушение порядка приведет к тому, что решение инспекции просто отменят.

Так, руководитель обязан известить компанию или ИП о времени и месте, где будут рассматривать материалы проверки. Представитель компании вправе участвовать в этом процессе и представлять объяснения. Если ему не дать такой возможности – это существенное нарушение (п. 40 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Как действовали налоговики

Компания представила две уточненки по УСН. После камералок налоговики доначислили ей единый налог и пени.

Инспекторы в адрес компании по ТКС отправили требования о представлении пояснений и уведомления о вручении акта налоговой проверки. Ответа не было.

Налоговики составили акты налоговой проверки. Извещения о месте и времени рассмотрения дел отправлены в компанию по ТКС. Ответа не было.

Инспекторы рассмотрели дела без участия организации. И решили привлечь ее к ответственности. А вот эти решения компания реально получила.

Как инспекторы оповестили компанию

Инспекторы были уверены в себе. Компания – участник электронного документооборота с инспекцией. Она представляет налоговые декларации по УСН по ТКС через АНО «Управление бухгалтерского и налогового консультирования».

Квитанции о приеме документов, направленных в адрес компании по ТКС через оператора, организация инспекции не передала. Был сформирован отказ в приеме документов. Из-за этого все документы, которые были направлены компании по ТКС, получили статус «Отказан в получении адресатом».

Почему арбитры вообще отменили решения инспекции

Компания подала в суд. Она требовала отменить решения инспекции, так как ей не дали возможности показать свои возражения. И арбитры ее поддержали (постановление АС Поволжского округа от 07.10.2022 № А12-30087/2021).

Обязанности налоговиков. Порядок электронного оборота документов с налоговой инспекцией утвержден приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@. Там предусмотрено, что когда получатель принимает электронный документ, он должен сформировать квитанцию о приеме. Затем подписать ее УКЭП и передать оператору ЭДО. Квитанцию о приеме получатель должен отправить по ТКС в течение 6 рабочих дней со дня отправки документа в электронной форме отправителем.

Но главное, в этом же Порядке предусмотрено, что если отправитель не получил квитанцию о приеме электронного документа, он обязан снова отправить документ, но уже бумажный. Этого чиновники не сделали.

Добрая воля компании. Организация не относится к категории налогоплательщиков, которые обязаны представлять в инспекцию отчетность в электронной форме. Она числится субъектом малого предпринимательства (п. 3 ст. 80 НК).

Между компанией и АНО «Управление бухгалтерского и налогового консультирования» был договор, что последнее сдаст бухгалтерскую отчетность. А вот договора, что АНО будет получать для компании документы от налоговиков, не было. И обратного налоговики доказать не смогли.

Варианты оповещения. Инспекция также не представила доказательства извещения общества о месте и времени рассмотрения материалов проверки каким-либо иным способом. Это можно было сделать, например, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи.

Инспекторы не доказали, что не могли использовать ни один из этих вариантов. Не смогли убедить суд, что компания уклонялась от вручения извещения.

В общем, налоговики отправляли документы «на деревню дедушке», а потом с чистой совестью решили наказать компанию, даже не вступив с нею в спор.

Арбитры просто отменили решения инспекции, сославшись на пункт 73 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57.

Какие нарушения инспекторов в ходе налоговой проверки отменят ее результаты

Если компания обжалует решение по проверке из-за нарушения существенных условий процедуры рассмотрения материалов, то заявлять об этом ей нужно сразу, когда подает жалобу в вышестоящую инспекцию. Иначе суд затем может игнорировать этот аргумент (п. 68 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Судьи безусловно отменят решение инспекции по результатам проверки, если: инспекция не обеспечила присутствие представителя компании при рассмотрении дела;

инспекция не дала возможности компании привести свои доводы или не позволила ознакомиться с материалами проверки.

Так, если решение по итогам проверки принял не тот чиновник, который рассматривал материалы – это существенное нарушение. Ведь тогда представитель компании лишен возможности дать объяснения лицу, которое фактически принимает решение (п. 42 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).