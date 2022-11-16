Социальное партнерство в сфере труда. Что это и зачем оно нужно?

О том, что это такое и как его использовать в своих интересах, рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Что это такое

Согласно 23 статье ТК, социальное партнерство в сфере труда – это система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Она направлена на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и всего, что с ними связано.

Как правило, работников в социальном партнерстве представляют профессиональные союзы, работодателей – союзы промышленников и предпринимателей, органы государственной власти – представители министерства труда, органы местного самоуправления – депутаты городской администрации, руководство комитета или департамента по труду и т.д.

При этом законодательство закрепляет, что стороны социального партнерства равны между собой и действуют с уважением и учетом интересов других сторон. То есть, профсоюзы обладают такими же правами и полномочиями, как и чиновники администрации.

Что они делают

Главная задача социального партнерства – выработать такие условия труда в городе или регионе, которые устраивали бы всех: и работников, которые добиваются лучших условий труда, и работодателей, которые минимизируют расходы на поиск сотрудников и повышают объемы производства за счет роста кадров, и органы власти, которые благодаря такому сотрудничеству получают социальную стабильность в регионе и развитие производств, а значит, и увеличение поступлений в бюджет.

Все три стороны регулярно собираются на трехсторонние комиссии, на которых рассматривают важные для них вопросы и принимают решения, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, региона или страны (в зависимости от уровня представительства).

Среди основных принципов работы таких комиссий – заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. То есть, все, кто участвует в заседании, заранее провозглашают, что хотят договориться. А значит, готовы к компромиссам.

Также среди принципов социального партнерства, которые перечислены в статье 24 ТК, – содействие государства, соблюдение трудового законодательства, свобода выбора, добровольность, выполнимость взятых на себя обязательство, обязательность выполнения коллективных договоров и соглашений и ответственность за их невыполнение.

Уровни и формы

Трудовой кодекс закрепляет шесть уровней социального партнерства – федеральный, межрегиональный, региональный, отраслевой, территориальный и локальный.

Межрегиональный уровень объединяет представителей в сфере труда в двух и более субъектах, региональный – внутри субъекта. Отраслевой уровень включает представителей всей отрасли промышленности, для которой устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда.

И, наконец, локальный уровень – это уровень предприятия, на котором работники и работодатель устанавливают обязательства друг друга. Собственно, на этом уровне составляются коллективные договоры, которые являются одной из форм социального партнерства.

Еще одна форма соцпартнерства – взаимные консультации и переговоры по вопросам регулирование трудовых отношений, обеспечения трудовых прав работников, совершенствование трудового законодательства и других нормативных актов.

Как правило, такие консультации происходят на заседаниях трехсторонних комиссий, а также в ходе рабочих групп по труду в муниципальном или региональном парламенте, на отраслевых совещаниях и конференциях.

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Такие комиссии образуются для ведения коллективных переговоров, выработки соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения, а также для контроля за выполнения принятых решений на всех уровнях.

На федеральном уровне эти функции выполняет постоянно действующая Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которой осуществляется в соответствии с отдельным законом об этой комиссии (№ 92-ФЗ от 01.05.1999).

Аналогичные комиссии образовываются на региональном уровне из представителей региональных профсоюзов, союзов работодателей и региональных органов власти, а также на отраслевом и межотраслевом уровне.

Эти комиссии должны рассматривать и согласовывать все нормативные акты, затрагивающие зону ответственности ее участников.

Например, федеральная комиссия согласовывает проекты всех законов, связанных с трудовыми отношениями, а также указы и приказы министерства труда. Региональная комиссия аналогичным образом согласовывает региональные законы и нормативные акты.

Ответственность за невыполнение

Статья 54 ТК устанавливает ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров, и контроля за соблюдением договора или соглашения. Причем она распространяется как на работодателей, так и на работников и чиновников. Но если работников можно привлекать за такое уклонение только к дисциплинарной ответственности (выговор, предупреждение, увольнение), то работодателей – к административной.

Статья 5.28 КоАП за уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, а также в случае нарушения сроков проведения переговоров и необеспечении работы комиссии по заключению коллективного договора, наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такой же штраф полагается, если работодатель не предоставил нужную информацию для коллективных переговоров или осуществлению контроля за исполнением коллективного договора. А вот необоснованный отказ работодателя от заключения коллективного договора влечет наложение штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.