Самозанятые

Боль бухгалтера: почему таксопарки боятся работать с самозанятыми?

С момента введения в 2019 году экспериментального режима число самозанятых, зарегистрированных в России, составляет 5 миллионов. Около 20% из них – водители, которые занимаются перевозкой пассажиров на легковых автомобилях.

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Боль бухгалтера: почему таксопарки боятся работать с самозанятыми?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для таксопарков сотрудничество с плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) имеет особенности в части оформления договорных отношений, налогообложения и отражения расчетов.

В чем заключаются основные недостатки и выгоды для таксопарков, а также как минимизировать риски при работе с таксопарками, объясняем в статье.

В чем преимущества работы с самозанятыми?

Для самих водителей режим НПД гарантирует подтвержденный официальный доход и низкие налоги: 6% при работе с корпоративными лицами и 4% – с частными.

Например, если водитель работает с Яндекс.Такси, то оплачивает 4%, так как здесь итоговый плательщик – физическое лицо.

В случае с таксопарками основными преимуществами, которые получает компания от сотрудничества с самозанятыми, являются следующие:

  • сокращаются кадровые расходы и компания освобождается от необходимости создавать рабочие места;
  • облегчает бухгалтеру процесс сбора пакета документов на каждого водителя;
  • дает возможность оплачивать работу любым способом: наличными, безналичным расчетом, средствами с электронного кошелька.

Несмотря на значительные выгоды, наличие рисков при таком режиме взаимодействия становится причиной отказа таксопарков работать с самозанятыми водителями.

Что останавливает таксопарк сотрудничать с самозанятыми

1. Возможность изменения статуса самозанятого

Основной риск при работе с самозанятым связан со снятием водителя с учета как плательщика налога на профессиональный доход. Это возможно, если превышен лимит дохода в 2,4 млн рублей или ведется деятельность, запрещенная законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Таксопарк может не узнать, что самозанятый водитель снят с учета. Отсутствие статуса самозанятого автоматически превращает таксопарк в налогового агента физического лица (ст. 226 НК) и накладывает обязанности по перечислению НДФЛ и страховых взносов.

2. Сложный механизм ручного контроля выплат

Таксопарки и водители сотрудничают с несколькими агрегаторами – Яндекс, Ситимобил, Uber, Wheely. В этой ситуации бухгалтерам становится затруднительно разграничивать выплаты с каждого агрегатора. При ручной отправке денег таксистам неизбежны ошибки.

Как правило, таксопарк осуществляет выплаты со своего расчетного счета. На это уходит много времени: нужно сформировать вручную каждую платежку, а также деньги до водителя идут долго.

Но основной риск связан с возможностью блокировки счета финансовым мониторингом из-за большого количества переводов физическим лицам без уплаты налогов и взносов. Такие переводы считаются подозрительными, банк может запросить у таксопарка документацию, на основании которой проводятся выплаты.

Как таксопарку минимизировать риски

1. Проверять статус самозанятого

Для учета плательщиков НПД в ФНС создан индивидуальный реестр, хранящий информацию обо всех зарегистрированных лицах. Реестр позволяет проверить статус по ИНН с формированием и распечаткой подтверждающих справок о постановке и снятии с учета на любую дату.

Таксопарку стоит проверять водителей на предмет актуальности статуса перед каждой выплатой.

Это можно сделать самостоятельно на сайте ФНС. Для этого потребуется ввести ИНН самозанятого и актуальную дату. Если исполнитель не является самозанятым, сервис об этом сообщит.

2. Корректно оформить договорные отношения

Между таксопарком и самозанятым может быть заключен только гражданско-правовой договор, оформление кадровых и иных документов не требуется. Помимо типовых условий (порядок оказания услуг, стоимость, срок действия договорных отношений и т. д.) в договор необходимо включить следующие пункты:

  • сведения о том, что исполнитель является налогоплательщиком НПД;
  • обязанность водителя предупредить о снятии с учета или утере статуса самозанятого;
  • сроки сдачи чеков по оказанию услуг (например, передача сразу после оплаты либо ежемесячно не позднее 9-го числа следующего месяца);
  • условие, что таксопарк освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взносов на основании п. 8 ст. 2 № 422-ФЗ.

3. Автоматизировать процесс работы

Если количество водителей в автопарке превышает 10 человек, то затруднительным становится и постоянный процесс проверки статусов самозанятых на сайте ФНС, и механизм выплат.

Чтобы не формировать счета и отчеты вручную, а также контролировать статус исполнителей без участия сотрудников, таксопарку можно автоматизировать расчеты с водителями.

Это позволяет упростить задачи для бухгалтера, а также способствует эффективному взаимодействию таксопарка с водителем и водителя с таксопарком.

К преимуществам проведения автоматических расчетов относятся:

  • избежание ошибок и описок при указании данных (реквизитов карты, фамилий);
  • возможность быстрых расчетов с самозанятыми: частота выплат может устанавливаться «по требованию», что является большим плюсом с точки зрения привлекательности таксопарка для водителей;
  • единовременная настройка параметров моментальных выплат (лимиты вывода, размер банковской комиссии, неснижаемый остаток на балансе);
  • автоматический расчет с водителями без участия автопарка, но под его контролем
  • оптимизация работы бухгалтера: возможность сместить фокус с операционных задач на стратегические.

Сотрудничество с плательщиками НПД – относительно новая сфера общепринятой деловой практики, в том числе и для таксопарков. Несмотря на потенциальные риски, выгода договорных отношений с самозанятыми водителями существенно превышает возможные сложности взаимодействия.

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