Когда затраты признают внереализационными расходами

Расходы, которых не существует

Как партнеры решили сохранить имущество

Компания купила у организации движимое и недвижимое имущество. Но когда продавец обанкротился, управляющий обнаружил, что активы продали по сильно заниженной цене.

Разумеется, управляющий решил, что стороны заранее выводили средства, чтобы не рассчитываться с настоящими кредиторами. Точно также решил и суд. Поэтому признал договора купли-продажи недействительными, и приказал вернуть имущество в конкурсную массу.

Однако из 75 объектов покупатель вернул только 20. Тогда арбитры несколько изменили решение, и приказали вернуть долг деньгами в размере действительной стоимости незаконно приобретенного имущества.

Как поступила компания

Действительная стоимость имущества оказалась предсказуемо больше, чем та цена, по которой компании приобрела активы у организации. И компания решила, что погашать разницу за свой счет не собирается.

Она включила разницу в состав налоговых расходов на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК.

Почему судьи исключили расходы

Действительно, в состав внереализационных расходов включаются, в частности, расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате на основании решения суда штрафов, пеней и или иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК).

Однако арбитры подчеркнули, что и рас ? ходы, которые прямо связаны с производством и реализацией, и внереализационные расходы должны соответствовать нормам пункта 1 статьи 252 НК. Иначе говоря, быть направлены на получение прибыли.

Спорные затраты компании связаны не с ее непосредственной хозяйственной деятельностью, а с попыткой укрыть чужое имущество от взыскания кредиторами. Эти затраты экономически необоснованны и учитывать их в налоговых расходах нельзя (постановление АС Дальневосточного округа от 02.09.2022 № Ф03-3783/2022).