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Фиксированные взносы ИП

Не пропустите сроки уплаты ИП фиксированных страховых взносов за 2022 год. И обратите внимание на детали

Как известно, за себя ИП, а также адвокаты, частнопрактикующие нотариусы должны рассчитать и уплатить взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере, установленном НК. Эта обязанность не зависит от того, ведется или не ведется деятельность, получен или не получен доход.

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Не пропустите сроки уплаты ИП фиксированных страховых взносов за 2022 год. И обратите внимание на детали

Размеры страховых взносов для ИП

Имеет значение размер годового дохода. Не превышен порог в 300 000 руб.? Тогда фиксированные взносы таковы:

  • ОПС - 34 445 руб.;
  • ОМС – 8766 руб.

Следовательно, в общем ИП должен уплатить 43 211 руб. (34 445 + 8766).

Если порог в 300 000 руб. превышен, то пенсионный взнос установлен в 34 445 руб. + 1% от превышения.

Пример 1

В 2022 г. ИП А.Н. Лапин получил доход в 470 000 руб. Взнос на ОПС составит для него 36 145 руб. (34 445 + ((470 000 – 300 000) х 1%). Взнос на ОМС от доходов не зависит, составляет все те же 8766 руб. В итоге ИП Лапин должен уплатить 44 911 руб. (36 145 + 8766).

Отметим, что максимальный взнос на ОПС в 2022 г. ограничен и составляет восемь фиксированных ОПС за год, т.е. 275 560 руб. (34 445 х 8). Если по итогам подсчетов фиксированный платеж на ОПС превысит этот показатель, то необходимо оплатить именно этот максимум.

Пример 2

Поскольку годовой доход ИП А.Н. Лапина свыше 300 000 руб., то уплачивается в 2022 г. составит 284 326 руб. (275 560 + 8426).

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