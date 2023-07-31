Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя Собрали для вас большой обзор: все, что надо знать бухгалтеру и ИП по взносам в текущем году.

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