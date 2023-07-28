Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы Утвердили размер фиксированных взносов на 2024 год, а также пониженный размер на 2023–2025 годы для ИП из новых регионов. Кардинально изменили права уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

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