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- Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы
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Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам. Будут новые правила уменьшения налогов на взносы
Утвердили размер фиксированных взносов на 2024 год, а также пониженный размер на 2023–2025 годы для ИП из новых регионов. Кардинально изменили права уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
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