Как правильно пересчитать налог, который уплачен за рубежом

Как компания уплатила налог за рубежом

Компания получила доход от источника в Белоруссии в долларах. Однако тут же пришлось уплатить в местный бюджет 10 процентов.

В белорусский бюджет компания перечислила сумму налога в белорусских рублях. А вот для вычета из российского налога на прибыль компания пересчитала сумму удержанного за рубежом налога в рубли исходя из курса доллара.