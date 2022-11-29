Как правильно пересчитать налог, который уплачен за рубежом

Как компания уплатила налог за рубежом
Компания получила доход от источника в Белоруссии в долларах. Однако тут же пришлось уплатить в местный бюджет 10 процентов.
В белорусский бюджет компания перечислила сумму налога в белорусских рублях. А вот для вычета из российского налога на прибыль компания пересчитала сумму удержанного за рубежом налога в рубли исходя из курса доллара.
Какие претензии выдвинули налоговики
Как решили вопрос арбитры
Выводы
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.