Как инвестору законно снизить налоги: рассказывает юрист

Но как добиться сокращения налоговых платежей легальными способами?

Если выбрать ценные бумаги

В первую очередь, можно выбирать для себя те инвестиционные инструменты, по которым российское налоговое законодательство предусматривает наличие дополнительных льгот.

К ним относятся, прежде всего, ценные бумаги высокотехнологичного сектора экономики, который в Российской Федерации принято называть инновационным.

Прибыль от продажи ценных бумаг инновационного сегмента экономики не облагается налогом в том случае, если они находились в собственности инвестора более 1 года и были проданы до 1 января 2023 года.

Второй вариант – если они находились в собственности более пяти лет и были проданы после 1 января 2023 года.

Про налоговые вычеты

Следующий путь сокращения налогов – использование налоговых вычетов. На индивидуальном инвестиционном счете можно выбирать типы налоговых вычетов – на сумму внесенных средств или на финансовый результат.

Еще один вариант – выбрать инвестиционный налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного от реализации ценных бумаг.

Важно, чтобы бумаги находились в собственности инвестора более трех лет. Поэтому такой вычет называют еще трехгодичным.

Для получения вычета необходимо, чтобы ценные бумаги находились в обращении на рынке, допускались к торгам Московской или Санкт-Петербургской биржей, были куплены позже 2014 года, находились не менее трех полных лет в собственности, были проданы или выкуплены с обычного брокерского счета, а не с индивидуального инвестиционного счета.

Вычет можно получить на доходы от реализации ценных бумаг, а не полученных дивидендов. Максимальный размер вычета составляет 3 млн рублей за каждый год владения ценными бумагами.

В случае, если инвестор к моменту продажи акций или иных ценных бумаг владел ими на протяжении пяти лет и более, НДФЛ ему тоже не нужно платить. С 1 января 2021 данное правило распространяется как на необращающиеся ценные бумаги российских компаний, так и на обращающиеся и иностранные ценные бумаги.

Что еще надо знать

Однако ценные бумаги нельзя давать в заем, поскольку это прервет срок непрерывного владения бумагами и, следователь, придется платить налоги.

Кроме того, в качестве способа сокращения налогов можно рассматривать и фиксацию убытков, особенно если вы торгуете на брокерском счете. Но сделать это возможно в том случае, если некоторые акции подешевели к концу года, и вы их продаете, тем самым, фиксируя собственный финансовый убыток.

К примеру, если у вас есть акции нескольких компаний, и вы решили их продать, то в случае снижения стоимости акций одной или нескольких из них с момента приобретения налог можно не платить. Таким образом, в прибыль войдут реальная прибыль по акциям тех компаний, которые подорожали в стоимость, плюс сэкономленный налог, который с этой прибыли можно будет не платить.