Самозанятые в гиг-экономике: что это такое

Гиг-экономика – это то, что дает труду как экономической категории новое значение, когда все больше людей хотят зарабатывать, самостоятельно распоряжаясь своим временем. Российские компании поняли преимущества новой экономической модели и предпочитают сотрудничать с независимыми работниками – самозанятыми.

Эта категория «свободных художников» привлекается для конкретных проектов, с точными датами исполнения и определенной оплатой.

О вовлеченности в новую экономическую модель различных категорий микропредпринимателей говорят цифры. Специалисты прогнозировали, что к 2030 году число ее участников достигнет 15 миллионов человек.

Реальность оказалась намного оптимистичней – уже в 2022 году в гиг-экономике работает 15,5 миллионов россиян, почти третья часть которых – самозанятые.

О том, как функционирует гиг-экономика, ее преимуществах, недостатках и перспективах, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Принцип работы гиг-экономики

Все очень просто: если есть потребность, возможность, время и желание – человек работает. Если этих установок нет, то можно отдыхать. Это очень грубое определение, но выражает суть. Именно такая свобода выбора привлекает людей в гиг-индустрию. Их не пугает даже отсутствие социальных гарантий. Для многих это способ дополнительного заработка.

Пенсионеры, чтобы сохранять приличный уровень жизни, становятся самозанятыми и применяют свои компетенции, полученные в процессе прошлой профессиональной деятельности. Для студентов и женщин в декретном отпуске частичная занятость в статусе самозанятого – неплохой способ подработки. Даже работающие по трудовым договорам не отказываются от возможности монетизировать свои навыки и хобби.

Но основная часть самозанятых – это все-таки люди, решившие самостоятельно определять свою судьбу и стать полноценными членами бизнес-сообщества.

В целом новая экономическая модель оказалась удобной всем. Бизнес может привлекать неограниченное число как профессиональных, так и неквалифицированных исполнителей, не тратясь на содержание штатных работников. Самозанятые получают свободу выбора заказчика, проекта и времени его исполнения.

Преимущества гиг-экономики

Гиг-экономика хороша тем, что существует параллельно с классической моделью занятости. Люди, которые хотят стабильности, остаются в старой парадигме – рабочий день с 9 до 18 в офисе, часовой перерыв, выходные и прочие привычные вещи.

Те, кто хочет стать свободным от подобного распорядка, идут в самозанятые или индивидуальные предприниматели, берут все виды ответственности на себя. Рационально распоряжаются своими знаниями, навыками и увеличивают свое благосостояние, что сказывается на росте экономики страны в целом.

За время эксперимента самозанятые принесли в казну страны 43,5 млрд. рублей и заработали больше триллиона рублей.

Недостатки

Как ни странно, но преимущества гиг-экономики одновременно являются и ее минусами. Например, социальная незащищенность работников. Это самостоятельные единицы, пребывающие вне Трудового кодекса. Все, что может получить штатный работник, недоступно самозанятому. Но они, как все люди, тоже иногда болеют, и, конечно, им бы хотелось, чтобы время болезни как-то компенсировалось.

Правовую незащищенность можно считать минусом условно. Принимая заказ, самозанятый заключает с клиентом договор, где исключаются двусмысленности по объемам и оплате работы или услуги. Если исполнитель соблюдал все оговоренные условия, но не получил, к примеру, плату в полном размере, то доказать вину контрагента при наличии документа будет несложно.

Минусом новой экономической модели считается отсутствие стабильного дохода. Но ведь это заложено в сам принцип работы самозанятого: «Работаю, когда, как, сколько и с кем хочу». И именно эти установки становятся решающими при выборе статуса. Если человек хочет стабильности, он работает по трудовому договору, в штате. Со всеми вытекающими обязательствами.

Перспективы самозанятых в гиг-экономике

В новой экономической модели задействована пятая часть трудоспособного населения страны. И число предпочитающих свободу предпринимательства увеличивается. Только в статусе самозанятых ежедневно регистрируется 8,5 тыс. человек.

Процесс распространения гиг-экономики необратим. Этот фактор очевиден и для государства, которое начинает приводить законодательство в соответствие с новыми реалиями рынка труда.

И вот уже у самозанятых есть возможность делать добровольные отчисления в пенсионный фонд, беременные женщины могут сделать взнос в ФСС и получить декретные пособия. Совсем недавно правительство утвердило добровольные взносы для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) и в соцстрах. Теперь самозанятые могут иметь оплачиваемые больничные.

Социальную ответственность начинают брать на себя и платформы, через которые работает большое количество самозанятых. Например, платформы такси вводят страхование жизни водителей и пассажиров. В Яндекс.Такси предложили водителям программу страхования здоровья, в рамках которой обязуются оплачивать больничные и 50% страхового полиса.

Российская гиг-экономика находится пока в «детском» возрасте, но такие шаги уже говорят о том, что ее социальная составляющая будет расширяться и совершенствоваться.

Гиг-экономика – это глобальное изменение экономики, тренд с большим будущим. В нее вовлекаются люди, которых не пугают ее минусы. Особенно молодежь, для которой возможность найти себя, кажется более привлекательной, чем стабильный заработок и социальные гарантии.