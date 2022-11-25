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Больничные

Больничные ИП и самозанятых: сколько взносов платить и сколько потом получать + таблица условий для выплаты больничных

Система добровольного страхования для оплаты больничных кардинально меняется. Теперь получать пособие смогут не только ИП, но и самозанятые.

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Больничные ИП и самозанятых: сколько взносов платить и сколько потом получать + таблица условий для выплаты больничных

Что случилось

Минтруд подготовил проект с поправками в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Новые нормы касаются добровольного страхования. В законе пропишут новый порядок расчета взносов и оплаты больничных для добровольцев.

Новые правила заработают с 1 июля 2023 года.

Кто может платить добровольные взносы

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Больничные

Больничные ИП и самозанятых: сколько взносов платить и сколько потом получать + таблица условий для выплаты больничных

Система добровольного страхования для оплаты больничных кардинально меняется. Теперь получать пособие смогут не только ИП, но и самозанятые.

Больничные ИП и самозанятых: сколько взносов платить и сколько потом получать + таблица условий для выплаты больничных

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