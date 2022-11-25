Больничные ИП и самозанятых: сколько взносов платить и сколько потом получать + таблица условий для выплаты больничных

Что случилось
Минтруд подготовил проект с поправками в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Новые нормы касаются добровольного страхования. В законе пропишут новый порядок расчета взносов и оплаты больничных для добровольцев.
Новые правила заработают с 1 июля 2023 года.
Кто может платить добровольные взносы
Взносы
Пособие
Старые правила
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