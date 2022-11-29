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Как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании

Налоговики разъяснили, как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании. Сразу скажем: удалять из состава организации их не нужно. Это должно успокоить компании, уплата налогов которых прямо от этой численности зависит.

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Как учитывать мобилизованных сотрудников в списочной численности компании

Кого учитывают в списочной численности

Порядка определения численности работников организаций в НК нет (письмо ФНС от 11.11.2022 № СД-19-3/257).

Поэтому надо применять правило из пункта 1 статьи 11 НК. А именно – использовать правила Росстата. Иначе говоря, указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения, которые утверждены приказом Росстата от 24.11.2021 № 832.

Чиновники всегда прибегали к этой схеме (письма Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80568, от 08.05.2020 № 03-03-07/37453).

В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники компании, которые получали в ней заработную плату.

Перечень работников, которых надо включать в списочную численность, даже если они не ходят на работу, дан в пункте 77 указаний. А тех, которых включать не надо – в пункте 78.

Как учитывать мобилизованных в списочной численности

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