Пять способов добраться из Краснодара в Москву в 2022 году (включая вертолет)

К чему мы не хотели, но привыкли в 2022 годуС февраля 2022 года Росавиация каждую неделю продлевает ограничения на полеты в аэропорту Краснодара (а также Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты). Все уже привыкли, что краснодарский аэропорт – это теперь музей.
УлететьЕсли очень захотеть, можно в космос полететь. Самолётом мы улететь все еще можем: через ближайшие работающие аэропорты из Сочи, Минеральных вод и Ставрополя.
Я мониторила сервисы «Купибилет», «Авиасейлз», «Гугл.Путешествия» и «Яндекс.Путешествия», на последних двух – самый широкий выбор цен.
Через СочиДобраться до аэропорта в Сочи (на самом деле, он в Адлере) можно поездом «Ласточка» – 1018 ₽, в пути 4,5 – 5 часов.
Советую выбирать те поезда, у которых конечной станцией стоит «Аэропорт Сочи», так вы приедете прямо в аэропорт.
Аэропорт Сочи. Фото Бориса Мальцева
Кроме «Ласточек», можно ехать обычным поездом ж/д вокзала Адлера (850 – 1811 ₽, 5 – 9 часов), а оттуда – автобусом 105 (в который ещё надо попасть, желающих много), он ходит раз в 25 минут, до аэропорта ехать 8-15 минут, в разных источниках в интернете пишут, что стоимость – до 250 ₽, но всё в жизни меняется.
Самолёт «Сочи – Москва». В пути – более 4 часов. Самый дешёвый, если брать билеты не позднее, чем за 2 недели, у «Победы» – 2 500 ₽.
«Победа» – это легендарная ручная кладь размером 36×30×27 см, вес любой. Попробуйте упаковать в эту косметичку какие-то нужные вещи.
Фото irecommend.ru
Вроде как за багаж можно доплатить, но в аэропорту это будет дороже, чем на сайте. И онлайн-регистрация у «Победы», в отличие от других авиакомпаний, платная. Расчёт на тот, что Человек Опаздывающий чего только не сделает.
Фото ffad.ру
Через МинводыДоехать до аэропорта в Минводах можно:
- на электричке – 1209 ₽, 6 часов;
- на «Ласточке» – 1301 ₽, 5 часов;
- на автобусе – 911 – 1653 ₽, 7 – 9,5 часов.
Можно поймать перелет и за 1761 ₽ от авиакомпании «Якутия», но это не каждый день.
Прямые перелеты из Минвод в Москву также совершают «ЮТэйр», «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «Нордстар», «Smartavia» и другие: в среднем от 3 100 до 10 000 ₽.
По рельсам – традиционный вариантПоезда из Краснодара в Москву, хвала всем богам, пока ещё ходят.
Но на станцию железнодорожного вокзала Краснодар-1 рекомендую приезжать очень заблаговременно, очереди бывают на вход чудовищные, можно из-за них опоздать.
Вокзал Краснодар-1 большой, но попасть туда придётся через иголочное ушко рамочек транспортной безопасности.
Надо вам на «Ласточку», и вы – уже напротив своего крыла вокзала, уже видите нужную тяжёлую дверь, но нет – идите к центру, втискивайтесь в пластиковый кубик досмотра, запихивайте свой багаж на ленту-рамку (и не все они будут работать) и идите к дверям вокзала с другой стороны пластика.
Фото kuban.kp.ru
И не забудьте про особенность всех нестоличных российских вокзалов, от которой мы немного отвыкли, летая самолетами: ступеньки, двери, неудобные пандусы (если они вообще есть), ноль эскалаторов, а под ногами совсем не то, что рекомендовано для колесиков чемоданов. Не берите много багажа, если вам дорого ваше здоровье!
Если покупать билеты на поезд до Москвы хотя бы за две недели до поездки, то они выйдут: от 2 125 ₽ за плацкарт и от 3 074 ₽ за купе. Это правило не действует на праздничные дни.
Поезд едет до столицы от 19 до 26 часов.
Мем из интернета
Билеты на 30 декабря были раскуплены уже к середине ноября.
Автобус – для терпеливых и здоровых спинойОбычным автобусом с автостанции «Краснодар-1» вы будете ехать 18 – 21 час.
Не забудьте запастись водой-перекусом/подушечками под шею/аудиокнигами (вязанием). Можно читать бумажные книги, но есть вариант, что вас начнёт укачивать от микротряски.
Приготовьтесь к тому, что у вас отекут ноги, даже если они не отекают в других транспортах. И к тому, что кто-то недалеко от вас будет долго есть пирожок с мясом.
Стоимость автобуса «Краснодар – Москва»: 2354 – 3531 ₽
BlaBlaCar – для рисковыхНа Блаблакаре можно ездить не только автомобилями, но и автобусами.
Обращайте внимание на рейтинг водителя и место посадки-высадки, они могут быть нетрадиционными.
В автомобиле, кроме вас могут быть пассажиры с животными или курящие люди. Если вы бы такого не хотели, отметьте это в настройках своего профиля.
Ехать 16,5 – 18,5 часов.
- Блаблаавтобус «Краснодар – Москва»: 2280 – 3420 ₽
- Поездка с блаблакар-попутчиками: 2280 – 3700 ₽
Мем из интернета
Такси – для семьиПрактически монополист на рынке таксоперевозок, «Яндекс Такси» советует нам ни в чём себе не отказывать и на поездку Краснодар – Москва предлагает машины только категории «бизнес»: от 53 000 ₽ в зависимости от времени суток, 19 часов по бесплатной дороге. А ещё есть «самый быстрый» (что это, непонятно) за то же время, но на 5 рублей дороже!
Если водитель – хороший человек, то выйдет еще и весело. А если это ваш родственник, то можно ведь и сэкономить.
Мем из интернета
Вертолёт – для сумасшедшихНа вертолёте из Краснодара не улетишь никуда, полёты официально запрещены.
Но вообще, можно договориться... и все-таки отправиться из Краснодара в Москву вертолетом.
Обзванивая компании, которые предлагают услуги полетов на вертолете на юге России, удалось пообщаться с представителями двух компаний и выяснить технологию такой поездки.
- Получено разрешение Росавиации и открыт воздушный коридор.
- Хорошие погодные условия.
- Дневное время суток.
- Дозаправка (возможно, не единственная). А лететь, разумеется, только долгим путем через Волгоград.
Кресла у сидений в вертолете – с вертикальной спинкой, не откидываются, там шумно и трясет. В туалет сходить нельзя.
Дорога до Москвы займет не меньше 10 часов, вертолет летит со скоростью 250 км/ч. Ночью лететь нельзя. Во время дозаправки можно сбегать в туалет.
Из преимуществ: вы скажете себе, что сделали это.
Вот что посоветовали в компании «Хочу летать»:«Самый оптимальный вариант – на вертолете долететь из Краснодара до аэропорта в Адлере, а там пересесть на самолет. Полет до Сочи займет от часа до полутора часов, смотря какого класса борт. Стоит это на Robinson-44 от 350 тысяч ₽, на Eurocopter около 600 тысяч ₽. Сесть можно прямо в аэропорту, там заказывается вип-сопровождение: по тарифу аэропорта на индивидуальной машине – 25 тысяч с человека. На автобусе – тысяча с человека. У нас в основном летали в этом году москвичи летом: из аэропорта Адлера в пятизвездочные отели Геленджика и Анапы».
Фото hram-troica74.ru
Мой выводЯ даже не знаю, какой вариант бы я выбрала, если бы мне пришлось сейчас ехать.
Возможно, поезд: там есть хоть какая-то возможность дистанцироваться от окружающих: залез на верхнюю полку и не участвуешь в общественной жизни вагона, хотя ехать, конечно, долго.
В электричках-самолётах-автобусах такой роскоши почти не бывает, вдобавок, к концу путешествия вы уже напоминаете вопросительный знак от бесконечного сидения в креслах.
Безумную историю с вертолётом я не рассматриваю.
Очень жду того времени, когда придумают телепортатор!
Накубложила Ульяна Григорьева.
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