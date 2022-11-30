Пять способов добраться из Краснодара в Москву в 2022 году (включая вертолет)

К чему мы не хотели, но привыкли в 2022 году

С февраля 2022 года Росавиация каждую неделю продлеваетв аэропорту Краснодара (а также Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты). Все уже привыкли, что краснодарский аэропорт – это теперь музей

Улететь

Если очень захотеть, можно в космос полететь. Самолётом мы улететь все еще можем: через ближайшие работающие аэропорты из

Я мониторила сервисы «Купибилет», «Авиасейлз», «Гугл.Путешествия» и «Яндекс.Путешествия», на последних двух – самый широкий выбор цен.

Через Сочи

Добраться(на самом деле, он в Адлере) можно поездом «Ласточка» –

Советую выбирать те поезда, у которых конечной станцией стоит «Аэропорт Сочи», так вы приедете прямо в аэропорт.

Аэропорт Сочи. Фото Бориса Мальцева

Кроме «Ласточек», можно ехать обычным поездом ж/д вокзала Адлера (850 – 1811 ₽, 5 – 9 часов), а оттуда – автобусом 105 (в который ещё надо попасть, желающих много), он ходит раз в 25 минут, до аэропорта ехать 8-15 минут, в разных источниках в интернете пишут, что стоимость – до 250 ₽, но всё в жизни меняется.

Самолёт «Сочи – Москва». В пути – более 4 часов. Самый дешёвый, если брать билеты не позднее, чем за 2 недели, у «Победы» – 2 500 ₽.

«Победа» – это легендарная ручная кладь размером 36×30×27 см, вес любой. Попробуйте упаковать в эту косметичку какие-то нужные вещи.

Фото irecommend.ru

Вроде как за багаж можно доплатить, но в аэропорту это будет дороже, чем на сайте. И онлайн-регистрация у «Победы», в отличие от других авиакомпаний, платная. Расчёт на тот, что Человек Опаздывающий чего только не сделает.

Фото ffad.ру

от 5 000 до 15 000 ₽. На любой вкус и кошелек. Прямые перелеты из Сочи в Москву также совершают «ЮТэйр», «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «Руслайн» и другие: в среднем. На любой вкус и кошелек.

Через Минводы

Доехать до аэропорта в Минводах можно:

на электричке – 1209 ₽, 6 часов;

на «Ласточке» – 1301 ₽, 5 часов;

на автобусе – 911 – 1653 ₽, 7 – 9,5 часов.

Есть опять же бюджетная «Победа»:, полёт., помним про ручную кладь (!).

Можно поймать перелет и за 1761 ₽ от авиакомпании «Якутия», но это не каждый день.

Прямые перелеты из Минвод в Москву также совершают «ЮТэйр», «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «Нордстар», «Smartavia» и другие: в среднем от 3 100 до 10 000 ₽.

Можно выбрать экзотический вариант от «Азимут Армения»: 18 495 ₽ с ночной пересадкой в Ереване.

По рельсам – традиционный вариант

Поезда из Краснодара в Москву, хвала всем богам, пока ещё ходят.

Но на станцию железнодорожного вокзала Краснодар-1 рекомендую приезжать очень заблаговременно, очереди бывают на вход чудовищные, можно из-за них опоздать.

Вокзал Краснодар-1 большой, но попасть туда придётся через иголочное ушко рамочек транспортной безопасности.

Надо вам на «Ласточку», и вы – уже напротив своего крыла вокзала, уже видите нужную тяжёлую дверь, но нет – идите к центру, втискивайтесь в пластиковый кубик досмотра, запихивайте свой багаж на ленту-рамку (и не все они будут работать) и идите к дверям вокзала с другой стороны пластика.

А если вы уже вышли на перрон и вам надо посмотреть табло отправления поездов, которое почему-то висит только в одном месте только внутри здания вокзала – нельзя, начинайте с начала: наружу в безрамочный мир, в рамочку, в вокзал.

Когда я пыталась успеть на «Ласточку» в 6 утра, очередь на досмотр была такая, что я чуть не опоздала. Всё для вашего удобства, словом!

Фото kuban.kp.ru

И не забудьте про особенность всех нестоличных российских вокзалов, от которой мы немного отвыкли, летая самолетами: ступеньки, двери, неудобные пандусы (если они вообще есть), ноль эскалаторов, а под ногами совсем не то, что рекомендовано для колесиков чемоданов. Не берите много багажа, если вам дорого ваше здоровье!

Если покупать билеты на поезд до Москвы хотя бы за две недели до поездки, то они выйдут: от 2 125 ₽ за плацкарт и от 3 074 ₽ за купе. Это правило не действует на праздничные дни.

Поезд едет до столицы от 19 до 26 часов.

Мем из интернета

Билеты на 30 декабря были раскуплены уже к середине ноября.

Автобус – для терпеливых и здоровых спиной

Обычным автобусом с автостанции «Краснодар-1» вы будете ехать

Не забудьте запастись водой-перекусом/подушечками под шею/аудиокнигами (вязанием). Можно читать бумажные книги, но есть вариант, что вас начнёт укачивать от микротряски.

Приготовьтесь к тому, что у вас отекут ноги, даже если они не отекают в других транспортах. И к тому, что кто-то недалеко от вас будет долго есть пирожок с мясом.

Стоимость автобуса «Краснодар – Москва»: 2354 – 3531 ₽

BlaBlaCar – для рисковых

На Блаблакаре можно ездить не только автомобилями, но и автобусами.

Обращайте внимание на рейтинг водителя и место посадки-высадки, они могут быть нетрадиционными.

В автомобиле, кроме вас могут быть пассажиры с животными или курящие люди. Если вы бы такого не хотели, отметьте это в настройках своего профиля.

Ехать 16,5 – 18,5 часов.

Блаблаавтобус «Краснодар – Москва»: 2280 – 3420 ₽

Поездка с блаблакар-попутчиками: 2280 – 3700 ₽

Вообще, в отзывах пишут, что Блаблакар уже не тот. Что там появились какие-то сборы и мошенники. Я пыталась забронировать поездку, её отклонили по причинам, о которых мне не сообщили. Будьте осторожны!

Мем из интернета

Такси – для семьи

Практически монополист на рынке таксоперевозок, «Яндекс Такси» советует нам ни в чём себе не отказывать и на поездку Краснодар – Москва предлагает машины только категории «бизнес»:в зависимости от времени суток,по бесплатной дороге. А ещё есть «самый быстрый» (что это, непонятно) за то же время, но на 5 рублей дороже!

40 000 ₽ + около 3 500 ₽ за платные дороги. На услугу спрос есть. Поговорив с одним профессиональным водителем, я узнала, что доехать до Москвы на обычной «Киа Рио» будет стоитьза платные дороги. На услугу спрос есть.

: останавливаться, где попросит душа и тело. Ночевать в гостинице при желании. Ехать всей семьей и вещами от родной калитки. Можно забыть документы дома, и вы все равно вы доберетесь.

Если водитель – хороший человек, то выйдет еще и весело. А если это ваш родственник, то можно ведь и сэкономить.

Мем из интернета

Вертолёт – для сумасшедших

На вертолёте из Краснодара не улетишь никуда, полёты официально запрещены.

Но вообще, можно договориться... и все-таки отправиться из Краснодара в Москву вертолетом.

Обзванивая компании, которые предлагают услуги полетов на вертолете на юге России, удалось пообщаться с представителями двух компаний и выяснить технологию такой поездки.

Итак, вертолет к вам пришлют из города, где разрешен взлет летающих аппаратов, ближайший такой – Сочи. Вы оплатите, разумеется, и вылет к вам, и обратную дорогу вертолета тоже.

Чтобы, должны быть выполнены следующие условия:

Получено разрешение Росавиации и открыт воздушный коридор.

Хорошие погодные условия.

Дневное время суток.

Дозаправка (возможно, не единственная). А лететь, разумеется, только долгим путем через Волгоград.

По стоимости такой полет будет стоить,. Цена зависит от класса вертолета: простенький Robinson или покруче Eurocopter или Agusta.

Кресла у сидений в вертолете – с вертикальной спинкой, не откидываются, там шумно и трясет. В туалет сходить нельзя.

Дорога до Москвы займет не меньше 10 часов, вертолет летит со скоростью 250 км/ч. Ночью лететь нельзя. Во время дозаправки можно сбегать в туалет.

Из преимуществ: вы скажете себе, что сделали это.

Вот что посоветовали в компании «Хочу летать»:

«Самый оптимальный вариант – на вертолете долететь из Краснодара до аэропорта в Адлере, а там пересесть на самолет. Полет до Сочи займет от часа до полутора часов, смотря какого класса борт. Стоит это на Robinson-44 от, на Eurocopter около. Сесть можно прямо в аэропорту, там заказывается вип-сопровождение: по тарифу аэропорта на индивидуальной машине –. На автобусе – тысяча с человека. У нас в основном летали в этом году москвичи летом: из аэропорта Адлера в пятизвездочные отели Геленджика и Анапы».

Фото hram-troica74.ru

Мой вывод

Я даже не знаю, какой вариант бы я выбрала, если бы мне пришлось сейчас ехать.

Возможно, поезд: там есть хоть какая-то возможность дистанцироваться от окружающих: залез на верхнюю полку и не участвуешь в общественной жизни вагона, хотя ехать, конечно, долго.

В электричках-самолётах-автобусах такой роскоши почти не бывает, вдобавок, к концу путешествия вы уже напоминаете вопросительный знак от бесконечного сидения в креслах.

Безумную историю с вертолётом я не рассматриваю.

Очень жду того времени, когда придумают телепортатор!

Накубложила Ульяна Григорьева.

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