НДС

Новогодние подарки партнерам в 2023 году: как платить налоги

Новогодние подарки партнерам в канун 2023 года для многих компаний стали непозволительной роскошью. Особенно, если учесть, что подобные траты нельзя принять в расходы по прибыли и со стоимости подарков придется заплатить НДС.

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Новогодние подарки партнерам в 2023 году: как платить налоги
Иллюстрация: freepik/freepik

Вручение подарков партнерам по бизнесу не что иное, как безвозмездная передача имущества, которая имеет определенные налоговые последствия.

Подарки в расходах по прибыли

Учитывать стоимость подарков в базе по прибыли запрещает п. 16 ст. 270 НК, цитаруем:

«в целях налогообложения не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей».

Если на подарки нанести логотип, можно попытаться признать такие расходы рекламными на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НКФ. Но, это несет большие риски. Поскольку реклама должна быть адресована неопределенному кругу лиц (п. 1 ст. 3 закона «О рекламе»). А подарки партнерам выдаются определенному кругу лиц.

Учесть расходы на подарки, как представительские также не получится. Перечень таких расходов приведен в п. 2 ст. 264 НК, подарков в нем нет. Минфин в этом вопросе придерживается «жесткой» позиции: дарите подарки за счет чистой прибыли (письмо Минфина от 18.09.2017 № 03-03-06/1/59819). Судебная практика противоречива.

НДС с подарков

Подарки или товары, безвозмездно переданные в качестве подарков, являются объектом налогообложения НДС. Об этом Минфин писал много раз, в том числе в письме от 15.11. 2021 № 03-01-10/83519. В налоговую база включается рыночная стоимость (п. 2 ст. 154 НК) подарков.

НДС нужно заплатить – по итогам того квартала, в котором подарки были переданы безвозмездно.

Как оформить счет-фактуру при передаче подарков

На сумму всех подарков можно оформить один счет-фактуру по итогам квартала, в котором их раздали. Счет-фактуру заполняют в обычном порядке и регистрируют в книге продаж.

С одной особенностью: по строкам 6 «Покупатель», 6а «Адрес», 6б «ИНН/КПП покупателя» нужно проставить прочерки.

Счет-фактуру составлять необязательно, без нее можно обойтись. Чтобы начислить НДС, составьте бухгалтерскую справку-расчет, и в ней укажите суммарные данные по передаче подарков.

Можно ли получить вычет НДС

Есть несколько условий для получения вычета входного НДС. Среди них это требование, чтобы товары использовались для операций, облагаемых НДС.

Безвозмездная передача подарков сотрудникам – это облагаемая НДС операция. Если все условия выполняются, вы имеете право на вычет входного НДС со стоимости подарков работникам на общих основаниях.

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