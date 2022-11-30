Чего хочет от бухгалтера директор в 2023 году

Кризис 2022 все еще сильно бьет по бизнесу и совсем не факт, что ситуация в следующем году станет лучше. Бизнесмены по-разному ищут выходы из ситуаций: кто-то сокращает персонал, кто-то закрывает ненужные офисы, кто-то отдает часть задач на аутсорс. Эксперты «Клерка» выяснили, что совершенно точно изменится в следующем году в работе бизнеса и с чем вы тоже можете столкнуться.

Бизнесу придется пересмотреть планы и подготовиться еще сильнее затянуть пояса

Если в этом году кризис нагрянул довольно резко и решения пришлось принимать по ходу дела, что называется, с колес, то уже в будущем году есть шанс разработать план действий заранее. Многие бизнесмены, что называется, расслабились после «коронакризиса», успокоились и слишком уж глубокому анализу время уделять перестали. Теперь реальность изменилась и об аналитике / прогнозах / планах задумались многие.

Но планы строятся на принятии управленческих решений. А принятие таких решений невозможно без элементарных данных. Насколько прибылен бизнес? Насколько закредитован? Какова доходность, какова рентабельность? Где нужно внимание гендиректора? Может ли компания позволить себе платить поставщикам предоплату?

На эти вопросы не может ответить обычная бухгалтерская или налоговая отчетность, они не про это. Здесь нужен старый добрый управленческий учет. Но придет с этими вопросами директор все равно к вам. Если только вы, конечно, не работаете в крупной корпорации, где есть финдир.

Получаем два вывода. Первый: в 2023 году управленческий учет понадобится почти всем. Второй: бухгалтеру лучше освоить его прямо сейчас. Заранее. Чтобы уже в январе обрадовать начальство тем, что с планами и аналитикой на 2023 вы готовы помогать всеми силами.

«А чем докажете?», может спросить вас генеральный. На это у вас будет ответ: у меня есть удостоверение о повышении квалификации! Получить такое можно, если прямо сегодня поймать последний день уникальной акции на «Клерке»! Курс повышения квалификации по управленческому учету всего за 11 992 рубля!

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Направления работы бизнеса поменяются

На примерах прошлых лет бывалые предприниматели советуют новичкам:

не открывать в кризис тот бизнес, который не знаешь;

не открывать на деньги, которые страшно потерять;

не открывать проекты с длинным циклом окупаемости.

Но для уже открытого бизнеса тоже будут перемены. Кризис – действительно время не для всех возможностей. Если со сменой поставщиков и хоть каким-то импортозамещением многие фирмы уже начали работу, то вот про новые направления задумались еще не все. А между тем, все больше популярностей и охватов набирает работа с госзаказом и госзакупками, несмотря на то, что требования законов ужесточились.

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Налоговики будут так же сильно трясти бизнес

Историю про «выгодоприобретение» никто не отменял. Программы ФНС по поиску разрывов и проверкам всех ваших сделок с контрагентами совершенствуются, а значит, риски возрастают. От проверок не застрахован даже самый белый бизнес. НДС – по-прежнему один из сложнейших налогов, а ответственность по нему весьма высока. И требовать в случае чего будут именно с бухгалтера.

Чему бухгалтеру точно надо научиться к 2023 году: безошибочно оформлять счеты-фактуры;

формировать налоговую базу по НДС;

применять льготы по НДС;

считать НДС в сложных ситуациях;

возмещать НДС из бюджета;

составлять налоговую декларацию по НДС;

проходить налоговую проверку по НДС без штрафов.

Всему перечисленному учат лучшие из преподавателей Клерк.Обучения. Места на курс повышения квалификации по НДС разбирают как горячие пирожки: забирайте по акции и вы!

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