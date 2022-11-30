Если выплачивали в ноябре больничные и отпускные, НДФЛ по ним нужно заплатить не позднее сегодняшнего дня. Помните?
Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 30 ноября
Важное напоминание по НДФЛ.
Важное напоминание по НДФЛ.
Если выплачивали в ноябре больничные и отпускные, НДФЛ по ним нужно заплатить не позднее сегодняшнего дня. Помните?
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