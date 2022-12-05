Что бухгалтеру осталось сделать в декабре

Что осталось сделать до Нового года

Первое: провести инвентаризацию товарных остатков, запасов и расчетов. Если еще не сделали – срок 31 декабря.

Второе: до 16 декабря составить и утвердить график отпусков на 2023 год.

Третье: если собираетесь переходить на УСН, то подать заявление в ФНС. Вообще последний день – 9 января 2023 года, но лучше не откладывать. А еще подать заявление на ПСН, если собираетесь переходить с 1 января. Тогда крайний срок – 16 декабря.

Четвертое: утвердить учетную политику на 2022 год.

Пятое: ИП надо оплатить страховые взносы за 2022 год.

Срок – не позднее 9 января 2023 г. (перенос с 31 декабря 2022, т.к. этот день – выходной), но если заплатить взносы в декабре, то на них можно будет уменьшить сумму налога на УСН «доходы» за 2022 год или стоимость патента, который действовал в декабре.

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Как платить налоги в декабре

С 1 по 15 декабря – страховые взносы за ноябрь

С 1 по 15 декабря – алкогольные акцизы за ноябрь (аванс)

Не позднее 26 декабря – НДС: третий платеж за третий квартал 2022 г.

Не позднее 26 декабря – НПД (налог на профессиональный доход самозанятых)

До 28 декабря – налог на прибыль организаций (аванс за ноябрь)

Какую отчетность сдать в декабре

Не позднее 15 декабря сдаем в ПФР СЗВ-М и СЗВ-ТД за ноябрь 2022 г.

Не позднее 20 декабря – декларация по косвенным налогам и документы за ноябрь 2022 г. Сдают налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств – членов ЕАЭС.

Не позднее 28 декабря сдаем декларацию по налогу на прибыль за ноябрь 2022 г.

Не позднее 30 декабря сдаем уведомление об изменении объекта налогообложения при УСН в 2023 г. или уведомление о выборе объекта налогообложения при АУСН с 2023 года.

Важные примечания

Отчеты в Росстат – это отдельная группа отчетных бланков и форм, перечень которых напрямую зависит от вида деятельности и от организационно-правовой формы бизнеса.

Какая отчетность в статистику в 2022 году обязательна конкретно для вашей организации – проверьте по ИНН на официальном сайте Росстата.

Наконец, в этом тексте мы еще не сказали про страховые взносы. По ним следует проверить правильность примененных тарифов (с учетом предельных баз на 2022 год). Это не сложно сделать по карточкам учета страховых взносов.

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