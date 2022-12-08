Командировка против разъездной работы. Тонкости определения

Выгоды для разъездной работы

Работникам, постоянная работа которых происходит в пути или имеет разъездной характер, работодатель возмещает связанные со служебными поездками:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.

А конкретные размеры и порядок возмещения указанных расходов могут устанавливаться трудовым договором (ст. 168.1 НК). Обратите внимание, размер суточных закон не ограничивает.

За разъездной характер работы также можно установить надбавку (доплату) к зарплате (ст. 129 ТК). Например, в виде фиксированной суммы, процента к должностному окладу или величины, зависящей от выработки сотрудника.

Грубо говоря, сотруднику выгоднее, если его работу будут считать разъездной, чем оформлять постоянные командировки.

Определения от Минтруда

«Разъездной характер работ» – это когда сотрудник постоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей компании. При этом работник может ежедневно после работы возвращаться домой.

Так трудятся, например, курьеры, наладчики, работники связи и городского хозяйства. Служебные поездки этих работников не считаются командировкой.

Если поездки работников не носят постоянного характера, и в каждом случае имеют место по отдельному распоряжению работодателя, то их следует рассматривать как служебные командировки (письмо Минтруда от 26.10.2022 № 14-6/ООГ-6714).

Причины для сомнений

Смущает указание на то, что разъездной характер работы – это когда сотрудники ежедневно могут возвращаться домой. Это явно не так. Иначе в статье 168.1 НК не было бы упоминаний о суточных, и о расходах по найму жилого помещения.

На наш взгляд, точнее было бы сказать так. Командировка – это работа, выпадающая из обычного графика труда сотрудника. Для нее нужно особое обоснование.

Если сам график труда – постоянное перемещение сотрудника между объектами, существенно удаленными друг от друга – то это разъездная работа. И не имеет значение, может работник возвращаться каждый день домой, или нет.

На усмотрение работодателя

Содержание трудового договора регулируется в статье 57 ТК. В договоре обязательно должен быть прописан характер работы – подвижной, разъездной, в пути и так далее.

Решение вопроса об отнесении той или иной работы к разъездной принимается организацией самостоятельно.

Перечень работ, профессий, должностей работников, для которых работа будет считаться разъездной, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ст. 168.1 НК).

Выводы

Работодатель волен выбирать, считать работу сотрудника разъездной или нет.

Однако Минтруд советует, если сотрудник не согласен с выбором работодателя, он может обратиться в суд (ст. 392 ТК). Или – по желанию – в трудовую инспекцию или прокуратуру.