Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание

Что случилосьС 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства, касающееся экспертов, проводящих специальную оценку условий труда (№ 2333 «О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования» от 16.12.2022). А постановление № 614 от 03.07.2014 утратило свою силу.
Новое постановление устанавливает порядок выдачи сертификата эксперта СОУТ и его аннулирования. По сравнению с предыдущей версией произошли следующие изменения:
- Эксперту не нужно прилагать копию трудовой книжки.
- При отправке документации в электронном виде, должна использоваться усиленная неквалифицированная электронная подпись.
- Срок рассмотрения документов теперь составляет шесть рабочих дней (а не 20).
- Сертификат автоматически размещается в реестре экспертов организаций, проводящих СОУТ.
- Подтверждением прохождения аттестации эксперта является запись в реестре, который находится в открытом доступе в интернете.
- высшее образование;
- дополнительное профессиональное образование, которое предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее 72 часов;
- опыт работы в области СОУТ (в т. ч. в области АРМ), не менее трех лет.
- Заявление в произвольной форме (ФИО, сведения об образовании, контактную информацию, сведения об опыте работы и пр.).
- Копия документа о высшем образовании.
- Копия документа о дополнительном профессиональном образовании.
Сроки рассмотрения заявлений, проведения аттестации и выдачи сертификатаЗаявление рассматривается в течение шести рабочих дней. Уведомление о допуске к аттестационному испытанию – не позднее трех рабочих дней с даты выдачи уведомления (в случае, если заявитель не может прибыть в установленную дату, он вправе выбрать другую дату и время тестирования – не позднее двух месяцев с даты впервые назначенного тестирования).
В случае пересдачи тестирования повторное назначается в течение следующих 30 дней.
Порядок аттестационного испытания
- Испытание проводится в форме онлайн тестирования по вопросам, находящимся в открытом доступе на официальном сайте Минтруда.
- Тестирование проходит в указанном в уведомлении месте.
- К тестированию заявитель допускается после удостоверения его личности.
- В ходе тестирования не допускается пользование справочными материалами, гаджетами и пр.
- На 40 вопросов тестирования дается 40 минут времени.
- Удовлетворительным результатом тестирования является 36 и больше правильных ответов на тест.
- По окончанию тестирования, заявителю выдается копия протокола.
Аннулирование сертификатаСертификат эксперта может быть аннулирован в следующих случаях:
- Назначение административного наказания в виде дисквалификации.
- При выявлении факта предоставления подложных документов.
- В случае разглашения экспертом конфиденциальных сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.