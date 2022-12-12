Спецоценка (СОУТ)

Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание

Расскажем про изменение правил выдачи сертификата эксперта и его аннулирования.

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Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что случилось

С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства, касающееся экспертов, проводящих специальную оценку условий труда (№ 2333 «О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования» от 16.12.2022). А постановление № 614 от 03.07.2014 утратило свою силу.

Новое постановление устанавливает порядок выдачи сертификата эксперта СОУТ и его аннулирования. По сравнению с предыдущей версией произошли следующие изменения:

  • Эксперту не нужно прилагать копию трудовой книжки.
  • При отправке документации в электронном виде, должна использоваться усиленная неквалифицированная электронная подпись.
  • Срок рассмотрения документов теперь составляет шесть рабочих дней (а не 20).
  • Сертификат автоматически размещается в реестре экспертов организаций, проводящих СОУТ.
  • Подтверждением прохождения аттестации эксперта является запись в реестре, который находится в открытом доступе в интернете.
Требования, предъявляемые к эксперту, остались прежние:

  • высшее образование;
  • дополнительное профессиональное образование, которое предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее 72 часов;
  • опыт работы в области СОУТ (в т. ч. в области АРМ), не менее трех лет.
Перечень документов, подаваемых в Минтруд:

  • Заявление в произвольной форме (ФИО, сведения об образовании, контактную информацию, сведения об опыте работы и пр.).
  • Копия документа о высшем образовании.
  • Копия документа о дополнительном профессиональном образовании.

Сроки рассмотрения заявлений, проведения аттестации и выдачи сертификата

Заявление рассматривается в течение шести рабочих дней. Уведомление о допуске к аттестационному испытанию – не позднее трех рабочих дней с даты выдачи уведомления (в случае, если заявитель не может прибыть в установленную дату, он вправе выбрать другую дату и время тестирования – не позднее двух месяцев с даты впервые назначенного тестирования).

В случае пересдачи тестирования повторное назначается в течение следующих 30 дней.

При успешной сдаче тестирования Минтруд размещает сертификат эксперта в реестре в течение одного рабочего дня.

Порядок аттестационного испытания

  • Испытание проводится в форме онлайн тестирования по вопросам, находящимся в открытом доступе на официальном сайте Минтруда.
  • Тестирование проходит в указанном в уведомлении месте.
  • К тестированию заявитель допускается после удостоверения его личности.
  • В ходе тестирования не допускается пользование справочными материалами, гаджетами и пр.
  • На 40 вопросов тестирования дается 40 минут времени.
  • Удовлетворительным результатом тестирования является 36 и больше правильных ответов на тест.
  • По окончанию тестирования, заявителю выдается копия протокола.

Аннулирование сертификата

Сертификат эксперта может быть аннулирован в следующих случаях:

  • Назначение административного наказания в виде дисквалификации.
  • При выявлении факта предоставления подложных документов.
  • В случае разглашения экспертом конфиденциальных сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
В случае аннулирования сертификата эксперта следующая аттестация для него может быть пройдена не ранее, чем через 3 года.

Кардинально новых процедур аттестации экспертов в новой версии правил нет. А уточнения по срокам и способам подачи документации связаны с текущим уровнем технического развития и цифровизацией ведомств.

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