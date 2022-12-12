Новый порядок аттестации на право проведения СОУТ: на какие нюансы надо обратить внимание

Что случилось

С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства, касающееся экспертов, проводящих специальную оценку условий труда (№ 2333 «О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования» от 16.12.2022). А постановление № 614 от 03.07.2014 утратило свою силу.

Новое постановление устанавливает порядок выдачи сертификата эксперта СОУТ и его аннулирования. По сравнению с предыдущей версией произошли следующие изменения:

Эксперту не нужно прилагать копию трудовой книжки.

При отправке документации в электронном виде, должна использоваться усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Срок рассмотрения документов теперь составляет шесть рабочих дней (а не 20).

Сертификат автоматически размещается в реестре экспертов организаций, проводящих СОУТ.

Подтверждением прохождения аттестации эксперта является запись в реестре, который находится в открытом доступе в интернете.

высшее образование;

дополнительное профессиональное образование, которое предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее 72 часов;

опыт работы в области СОУТ (в т. ч. в области АРМ), не менее трех лет.

Заявление в произвольной форме (ФИО, сведения об образовании, контактную информацию, сведения об опыте работы и пр.).

Копия документа о высшем образовании.

Копия документа о дополнительном профессиональном образовании.

Сроки рассмотрения заявлений, проведения аттестации и выдачи сертификата

Заявление рассматривается в течение шести рабочих дней. Уведомление о допуске к аттестационному испытанию – не позднее трех рабочих дней с даты выдачи уведомления (в случае, если заявитель не может прибыть в установленную дату, он вправе выбрать другую дату и время тестирования – не позднее двух месяцев с даты впервые назначенного тестирования).

В случае пересдачи тестирования повторное назначается в течение следующих 30 дней.

При успешной сдаче тестирования Минтруд размещает сертификат эксперта в реестре в течение одного рабочего дня.

Порядок аттестационного испытания

Испытание проводится в форме онлайн тестирования по вопросам, находящимся в открытом доступе на официальном сайте Минтруда.

Тестирование проходит в указанном в уведомлении месте.

К тестированию заявитель допускается после удостоверения его личности.

В ходе тестирования не допускается пользование справочными материалами, гаджетами и пр.

На 40 вопросов тестирования дается 40 минут времени.

Удовлетворительным результатом тестирования является 36 и больше правильных ответов на тест.

По окончанию тестирования, заявителю выдается копия протокола.

Аннулирование сертификата

Сертификат эксперта может быть аннулирован в

Назначение административного наказания в виде дисквалификации.

При выявлении факта предоставления подложных документов.

В случае разглашения экспертом конфиденциальных сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

В случае аннулирования сертификата эксперта следующая аттестация для него может быть пройдена не ранее, чем через 3 года.

Кардинально новых процедур аттестации экспертов в новой версии правил нет. А уточнения по срокам и способам подачи документации связаны с текущим уровнем технического развития и цифровизацией ведомств.