Как оформить выговор сотруднику грамотно

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения»помогут разобраться в деталях.

Что такое выговор?

Выговор – это одна из трех допустимых трудовым законодательством мер дисциплинарного взыскания. Если сотрудник не исполняет свои должностные обязанности или нарушает трудовую дисциплину, работодатель имеет право вынести ему выговор.

В 192 статье ТК прописано, что выговор можно получить за неисполнение локальных нормативных актов предприятия, а также норм трудового законодательства. Поскольку при трудоустройстве сотрудник изучает и соглашается под роспись с внутренним распорядком и регламентом работы организации, то работодатель получает право привлекать сотрудника к ответственности в случае нарушений.

Причем выговор – это серьезная мера воздействия, которая может повлечь за собой увольнение и стать неприятным эпизодом в трудовой биографии, наложив тень на репутацию сотрудника при поиске новой работы (пункт 5 статьи 81 ТК). Уволить сотрудника можно за два выговора, но только при условии, что они получены за разные проступки.

Зачем вообще выносить выговор

Выговор – далеко не всегда способ расстаться с неугодным сотрудником. Напротив, чаще его используют, чтобы дать шанс исправиться толковому, но оступившемуся сотруднику. Кроме того, выговор одному может стать показательным примером для всего коллектива.

С учетом того, что процедура применения этого дисциплинарного взыскания достаточно сложная и запутанная, то применяют ее, действительно, в исключительных случаях.

Прежде всего, выговор должен быть вынесен не позднее, чем в течение одного месяца с момента обнаружения нарушения (но если информация о проступке стала известна во время отпуска или больничного «виновника торжества», то срок этот может быть продлен).

Последствия

На основании выговора сотрудника могут лишить премиальной части заработной платы. В самых крайних случаях согласно 81 статье ТК, на основании дисциплинарного взыскания возможно увольнение.

Кроме того, информация о выговоре будет занесена в карточку сотрудника, что автоматически сделает невозможным продвижение по службе или, например, нематериальные поощрения на срок действия взыскания (обычно он составляет 12 месяцев).

Что нужно учесть при вынесении выговора

Основная сложность в том, что Трудовом кодексе не прописан порядок и механизм вынесения дисциплинарного взыскания, при этом, выговор подразумевает определённые юридические тонкости при оформлении документов. Как минимум, дисциплинарное взыскание необходимо обосновать.

Рекомендации из сложившейся практики акцентируют внимание на том, что первым делом работодатель должен составить акт с подробным описанием нарушения (его суть, дата и время нарушения, когда и при каких обстоятельствах информация о нарушении стала известна руководству и так далее).

Акт составляется на основании докладной записки руководителя структурного подразделения. Сам документ составляется в произвольной форме.

Далее нарушителя необходимо ознакомить с актом, чтобы сотрудник имел возможность написать объяснительную и пояснить свои действия. На это сотруднику дается два дня с момента подписания акта (ст. 193 ТК). Далее следует издать приказ о вынесении выговора. В нем должны быть четкие и однозначные формулировки о самом проступке и о мере дисциплинарного взыскания.

Нарушитель должен подписать лист ознакомления с приказом в течение трех дней с момента его составления. Если сотрудник отказывается это сделать, то к приказу нужно составить Акт об отказе, который подпишут несколько свидетелей.

Снятие выговора

Выговор имеет законную силу лишь в течение определенного периода времени. Чаще всего это год. После истечения этого срока дисциплинарное взыскание снимается автоматически.

Но законодательство допускает и ускорение снятия выговора. Это может быть сделано по инициативе работодателя, если, например, сотрудник хорошо зарекомендовал себя в последующей работе. Это происходит в том случае, если о снятии ходатайствует прямой руководитель в служебной записке. На основании этого документа можно издать приказ о досрочном снятии выговора.

Снять выговор работник может и самостоятельно в ходе судебного разбирательства. И если суду основание для выговора покажется недостаточным или доказательная база нарушения будет шаткой, то решение вынесут в пользу работника.

Именно поэтому все документы, касающиеся дисциплинарного взыскания, должны быть составлены подробно, с приложением, например, фотофиксацией нарушения.