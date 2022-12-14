Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

Не за горами новогодние праздники. Некоторые работодатели имеют традицию дарить сотрудникам подарки к Новому году.

В этой статье разберем нюансы налогообложения таких подарков.

НДФЛ

В общем случае товары, полученные на безвозмездной основе, относятся к доходам в натуральной форме, которые облагаются НДФЛ.

Но по п. 28 ст. 217 НК РФ подарки от организаций не облагаются в сумме до 4 тыс. рублей.

Облагается только сумма, превышающая этот лимит.

Разъяснения по этой теме дал Минфин в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

В справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) подарок будет с кодом 2720 или 2721 (если это ценные бумаги).

Вычет до 4 тыс. рублей отражается в справке с кодом 501.

Причем если среди подарков в течение годы были как ценные бумаги, так и иное имущество, в том числе деньги, вычет по коду 501 можно «приписать» к любому коду доходов (2720 или 2721), а можно разделить между ними. Главное, чтобы общая сумма вычета была не более 4 тыс. рублей.

Такое разъяснение есть в письме ФНС от 17.02.2022 № БС-4-11/1934@.

Если подарок стоит не дороже 4 тыс. рублей, его вообще не надо отражать в 6-НДФЛ и справках. Если дороже – надо отражать доход в комплекте с вычетом.

Исчислить НДФЛ с подарка надо в день его вручения. Удержать налог – в ближайший день выплаты зарплаты. Перечислить налог – на следующий день после удержания.

Если удержать налог не с чего (например, сотрудница находится в декрете и у нее нет зарплаты), то работодатель в форме 6-НДФЛ сообщает о невозможность удержать налог.

Страховые взносы

Подарок должен быть передан по договору дарения. Тогда страховых взносов не будет. Если договора нет, то это налоговики будут рассматривать это как выплату в рамках трудовых отношений и доначислят взносы.

Разъяснение – в письмах Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Договор дарения должен быть оформлен по нормам гражданеского законодательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК в случае, когда дарителем является юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть совершен в письменной форме.

То есть для освобождения от взносов подарок до 3 тыс. рублей может быть по устной договоренности, а подарок свыше 3 тыс. – по письменному договору.

НДС

Новогодние подарки являются объектом налогообложения НДС. При этом неважно, произведен ли товар (подарок) самой компанией или куплен у третьих лиц.

Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией, которая облагается НДС (пп.1 п. 1 ст. 146 НК).

Такое разъяснение есть в письмах Минфина от 16.12.2021 № 03-07-11/102497, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Речь идет о компаниях на ОСНО. Если фирма применяет УСН, то НДС с подарков сотрудникам у нее не будет.

Но начисляя НДС с безвозмездной передачи подарков, компания может принять на вычет входящий НДС по ним (если поставщик дал счет-фактуру).