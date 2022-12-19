Как заставить работодателя организовать перерыв для отдыха и питания

О том, какие перерывы предоставляет работнику закон, как их добиться, рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Закон обязывает

Согласно статье 108 ТК, в течение рабочего дня или смены работнику в обязательном порядке должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания.

Продолжительность такого перерыва варьируется от 30 минут до двух часов. Точное время перерыва должно быть прописано в трудовом распорядке и в трудовом договоре каждого работника – там, где устанавливается рабочее время (например, рабочий день с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00).

Иногда перерыв жестко не регламентирован и предоставляется по ситуации в определенный промежуток времени – например, в интервале с 12.00 до 15.00. Регулятором выступает непосредственный руководитель, который решает, можно отпустить работника на перерыв сейчас или лучше пусть еще немного поработает, а потом идет обедать.

Если рабочий день меньше четырех часов

Закон позволяет не предоставлять работнику перерыв, если его рабочий день меньше четырех часов.

В режиме неполного рабочего дня – например, при совместительстве – рабочий день составляет половину от норматива, то есть как раз не превышает четырех часов. Значит и перерыв на обед работодатель может такому работнику не предоставлять.

Логика в этом есть, ведь если разделить такой день пополам, получится, что перерыв наступает уже через два часа после того, как работник пришел на работу. Однако, и такой график возможен, если он прописан в трудовом распорядке и в коллективном договоре.

Например, с беременными женщинами, родителями-одиночками с детьми до 14 лет, лицами, ухаживающие за больным родственником.

Неполный рабочий день может быть введен и по инициативе работодателя – например, если предприятие простаивает из-за отсутствия заказов или из-за сбоя в поставке комплектующий (как это было во время пандемии COVID-19).

Обычно такие меры – единственная альтернатива сокращению штатов и ликвидации предприятия, поэтому работники, как правило, относятся к ним с пониманием, и, фактически, в обеденный перерыв идут домой.

Перерыв не входит в рабочее время

Перерыв на еду и отдых не считается рабочим временем, а значит рабочий день автоматически увеличивается на его продолжительность.

К примеру, если перерыв составляет час, то рабочий день длится с 9 утра до 18 – то есть, фактически девять часов.

В некоторых компаниях делают перерывы размером в два часа – тогда рабочий день вырастает до 10 часов с двухчасовым перерывом.

Особые условия

Однако, на некоторых производствах выделить час или два из рабочего времени невозможно – например, необходимо, чтобы работник не покидал рабочее место (авиадиспетчеры, операторы, дежурные теплоэлектростанций и т. д.)

В этом случае закон допускает прием пищи в рабочее время, иногда и непосредственно на рабочем месте (как правило, на специальном столике или в отдельном помещении).

В этом случае отдых и еда входят в рабочее время и продолжительность смены не увеличивается. Однако, график приема пищи в этом случае, как правило, скользящий – то есть, сотрудники едят по очереди, не отрывая глаз от датчиков.

Отдых и обогрев

В некоторых видах работ, которые, например, происходят на открытом воздухе, устанавливаются специальные перерывы на обогрев, которые включаются в рабочее время.

Например, для дорожных рабочих или строителей каждый два часа устраивается 15-минутный «перекур» на то, чтобы согреться и переодеть намокшие вещи.

Тоже самое касается грузчиков, которые разгружают вагоны или фуры. Причем, условия для обогрева – то есть, теплое помещение, – работодатель обязан обеспечить, за невыполнение этого требования трудовая инспекция наложит штраф.

Как правило, места для обогрева и отдыха выделяют в рабочем вагончике – «бытовке», которая доставляется на место проведения работ. Либо же в автобусе или автофургоне, в котором работников привозят на участок.

В них работники по очереди греются и пьют чай. В отдельных случаях «бытовки» оборудованы плитой или микроволновкой для разогревания или приготовления пищи (например, можно подогреть тушенку или разогреть обед).

Как определяют

Режим предоставления перерывов должен быть прописан в трудовом распорядке коллектива. Как правило, он составляется с учетом пожелания работников, которых представляет профсоюз.

Для этого всем работникам направляют проект коллективного договора, в который каждый может внести свои пожелания. После достижения консенсуса, документ отправляют работодателю, и если он тоже не против, то его подписывают и утверждают.

В случае нарушения этого договора – например, если указанные перерыв не был предоставлен, или работодатель не обеспечил работников помещением для отдыха – его могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства.

Для должностных лиц суммы штрафов могут достигать 30 тыс. рублей с дисквалификацией на три года, а для организаций – до 100 тыс. рублей.