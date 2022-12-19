В чем опасность коллективного договора для работников

Однако соблюдать коллективный договор должны не только работодатели, но и сами работники, а также те, кто от их имени участвовал в составлении этого документа – а именно профсоюзные работники.

О том, какая ответственность может наступить для профсоюзных лидеров и обычных работников компании за несоблюдение коллективного договора, рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Что за договор такой

Коллективный договор – это особый способ регулирования трудовых отношений на уровне организации. Он принимается с участием всех сотрудников, утверждается работодателем и обязателен для выполнения всеми.

Формированию и заключению коллективных договоров и соглашений посвящена отдельная глава Трудового кодекса № 7. В ней подробно прописано, каким должен быть и может быть такой договор, а также порядок его заключения, соблюдения и изменения.

Статья 40 этой главы определяет, что коллективный договор заключается между работниками и работодателем. Со стороны работников, как правило, выступает инициативная группа или профсоюз, со стороны работодателя – генеральный директор или его заместитель, которому поручено вести переговоры с профсоюзом.

Если при составлении коллективного договора стороны не могут достичь согласия по каким-то пунктам в течение трех месяцев, договор нужно подписывать с указанием этих разногласий, которые затем можно обсуждать, приходить к соглашению и включать в текст договора. Остальные пункты, по которым согласие достигнуто, будут уже действовать.

Сам договор, согласно статье 43 ТК, действует не более трех лет и вступает в силу со дня его подписания работодателем и представителями работников. Коллективный договор продолжает действовать, если компанию переименуют, реорганизуют (разделят или объединят с другой), изменят ее форму собственности или даже ликвидируют.

Что включают в коллективный договор

Согласно статье 41 ТК, работники и работодатель сами решают, что включать в коллективный договор, а что нет. Но, как правило, в этот документ вносят следующие сведения:

систему оплаты труда;

размер и порядок выплаты пособий и компенсаций;

механизм индексации зарплаты;

профессиональная переподготовка или дополнительное образование;

рабочее время и периоды отдыха;

продолжительность отпуска, включая дополнительный;

оплата питания, улучшение условий труда и многое другое.

Закон предусматривает, что в коллективный договор могут включаться условия труда, более благоприятные, чем установлено трудовым законодательством и нормативными правовыми актами на уровне федерации или региона. Например, там может быть закреплен более продолжительный отпуск, более высокие компенсации за причиненный материальный ущерб или вред здоровью, оплата проезда к месту отдыха и съем жилья.

Другими словами – все, что захотят работники и с чем согласится работодатель.

Регистрация договора и наступление ответственности за его невыполнение

Когда споры позади и текст договора всех устраивает, его подписывают и регистрируют в органе местной власти по труду (министерстве, агентстве или департаменте). После этого положения коллективного договора становятся обязательными для выполнения как работодателями, так и работниками.

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет тот самый орган власти, в котором его регистрируют. При этом и работодатель, и профсоюз обязаны предоставлять контролеру или инспектору всю запрашиваемую им информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса.

Согласно статье 43 ТК, действие коллективного договора распространяется на всех работников организации или сотрудников индивидуального предпринимателя. А статья 22 вменяет соблюдение коллективного договора в обязанность работодателя (в законе так и написано: «работодатель обязан...»).

Какая ответственность за его невыполнение

Поскольку коллективный договор регулирует очень важные, если не сказать основополагающие вопросы трудовых отношений на предприятии, его несоблюдение – это не просто нарушение, оно угрожает рабочему процессу и существованию самой организации.

Например, если отдел кадров нарушит коллективный договор и выпишет работнику вместо 35 дней отпуска 28, это подорвет веру сотрудника в свою компанию и заставит его искать работу.

То же самое случится, если работники в нарушение коллективного договора будут приходить на работу не в 9 утра, а в 12. Здесь уже недалеко до прогулов, остановки производства и дезорганизации.

Поэтому законодательство довольно жестко принуждает выполнять коллективный договор как работодателей, так и работников. Согласно статье 55 ТК, представители работников или представители работодателя, которые нарушили или не выполнили обязательства, предусмотренных коллективным договором, подлежат штрафу.

Это касается как работодателя, так и представителя работников – профсоюзной организации.

Штрафы

Размер штрафов за несоблюдение коллективного договора прописан в статье 5.31 Кодекса об административных правонарушениях. Она гласит, что нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору или соглашению влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

С одной стороны, сумма небольшая. С другой – если нарушение не будет устранено, штрафы будут повторяться.

Кроме того, юристы предприятия смогут переформулировать суть претензий к злостным нарушителям и потребовать от них ответственности, к примеру, за уклонение от участия в коллективных переговорах или нарушения срока заключения коллективного договора. Оба эпизода также влекут штрафы.