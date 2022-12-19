Работа на складе Wildberries: нагрузка, досмотры, штрафы, непредсказуемый доход

Кублог пообщался с краснодаркой Татьяной, которая работает на «ромашке» (кладовщицей на складе Wildberries). На входе/выходе нужно раздеваться до белья, алгоритм штрафов не то чтобы прозрачен, в помещениях складов хочется надеть термобелье. Выясняли, какие плюсы у этой работы и как там зарабатывают.

О Татьяне

Вся информация, кроме имени, достоверная.

35 лет. По образованию экономист. Окончила Ростовский государственный университет. Работала в сфере продаж.

В 2021 году устроилась кладовщицей на краснодарский склад Wildberries.

В Wildberries я работаю второй год. О вакансиях в компании рассказал знакомый, который живет в Москве и работает там в Wildberries. Решающим фактором для меня был свободный график. Что касается негативных отзывов сотрудников, то я их вообще не читала. Понятно, что любому человеку не может всё всегда нравиться. Даже любимая работа может временами тяготить.

Мне задали один вопрос

Я принесла документы – меня оформили. Спросили: «Вы готовы выйти на работу?». Я ответила: «Я готова». И меня приняли.

Сейчас все еще проще: заполняешь анкету онлайн на сайте компании и выходишь на работу. Должность там у всех одна – кладовщик. Отделов на складе несколько: сортировка, отдел брака, сборка, упаковка, отправка.

К новым сотрудникам прикреплен человек-«обучатор». Он проводит ознакомительные экскурсии по отделам, рассказывает функционал.

Ты сам решаешь, в каком отделе хочешь работать, сколько дней в неделю и сколько часов в день. При этом ты должен знать работу других отделов, чтобы при необходимости (если, например, у тебя временный простой в работе в твоем отделе) подключиться к работе другого отдела и не простаивать без дела самому.

«Ромашка» 12 часов в день

Я люблю работать с утра и для себя выбрала такой график: пять дней в неделю по 12 часов в день. Работаю в отделе отправки заказов по городам (его почему-то называют «ромашкой»).

Испытательный срок каждый определяет для себя сам. Темп очень активный, работу должен выполнять качественно, ответственность большая. Кто это тянет, тот остается. Нет – уходят.

Мне понадобилась неделя, чтобы во всё вникнуть, разобраться и для себя решить, что с этой работой я справлюсь.

Фото e-zh.ru

Свою нагрузку ты тоже определяешь сам. Можешь закончить свой рабочий день, когда захочешь. Я в основном работаю полный день. За все это время не больше пяти раз уехала с вахтой в три часа дня.

Ранний подъем

На работу и с работы возит вахта. Микроавтобусы (компания нанимает водителей со своим транспортом) отходят от вахтовых остановок каждые полчаса. Я живу в районе 40 лет Победы, ближайшая от меня такая остановка находится в нескольких минутах ходьбы.

На работу уезжаю с вахтой, которая отходит в 6.00. Встаю в 5.10. Принимаю душ, привожу себя в порядок, завтракаю. Обычно это чашка кофе с бутербродом или пряником. Иногда могу яичницу пожарить. 40 минут мне хватает, чтобы собраться. Одежду и униформу для работы готовлю с вечера. Обед беру с собой.

До склада на улице Тихорецкой ехать минут десять. Обычно одной вахтой едет не больше десяти человек – по количеству сидячих мест.

На стоячие места водители пассажиров не берут. Люди едут не только из Краснодара и близлежащих станиц, но даже из соседних городов. Как они добираются до Краснодара – не знаю. Да мне это и неинтересно.

Фото telegra.ph

В шесть часов вечера сажусь на вахту, и через минут сорок уже дома. Принимаю душ, ужинаю, собираюсь с вечера на работу: глажу одежду, стираю униформу (стираю ее каждый день – мне нравится каждое утро надевать чистую спецодежду), что-то делаю по дому, читаю, смотрю телевизор или сериалы.

Все снимаем перед входом

Приехав на склад, переодеваемся в униформу в раздевалке. Ее предоставляет компания. Свою одежду и личные вещи оставляем в индивидуальных шкафчиках.

Есть летний и зимний вариант спецодежды. Сейчас, соответственно, носим зимнюю – теплую толстовку и брюки с начесом.

Зимой на складе, когда идет разгрузка, холодно, и компания разрешила надевать термобелье. Его покупаешь сам.

Но так как термобелье считается одеждой, на него нужно нанести логотип Wildberries. Сделать это можно в любой фотостудии, которая печатает фото на одежде и кружках. На обычное белье логотип наносить не нужно.

Обувь тоже входит в комплект униформы – это кеды, носим их зимой и летом.

Фото f.partnerkin.com

Украшения, часы, смартфоны тоже нужно оставлять в шкафчиках. С собой можно брать только кнопочный телефон и еду, которую ты принес. Я свой смартфон оставляю в шкафчике, кнопочного у меня нет.

Выносить со склада еду нельзя: ни ту, что ты купил в столовой или буфете, ни ту, что взял с собой из дома. Все нужно съесть на работе. На складе есть большая столовая, буфет, стоят автоматы с напитками. Хочешь – покупай горячие блюда, хочешь – чай или кофе с выпечкой. Стоят микроволновки, кулеры с горячей и холодной водой.

Сколько что стоит в столовой и буфете, не знаю, – я там не ем. Иногда покупаю пакетики кофе «Три в одном» – (стоит 25 рублей) и сочник.

Таких строгих регламентов, когда у сотрудников обед, сколько он длится, сколько еще перерывов в работе ты можешь сделать и по сколько минут, в компании нет. Каждый сам для себя определяет время обеда и перерывов.

Пикание

Главное условие: ты не должен уходить с рабочего места, пока у тебя есть «непропиканный» товар.

Допустим, тебе на сборку товара по заказам тебе привезли 60 вещей. Ты не можешь уйти, пока их не обработаешь.

Фото m.realnoevremya.ru

Не должно быть простоя товара. Если «скинешь волну» – то есть вся цепочка потеряет рабочий темп, тебе же самому в первую очередь будет хуже. Потому что в эту волну войти уже не сможешь. Компании тоже неинтересен сотрудник, который бегает туда-сюда по своим делам.

Все контролируется: у каждого человека есть свой номер, личный кабинет, стоят камеры, есть старшие по смене.

Фото guru.wildberries.ru

Выполнил свою работу, то есть отправил полученные товары дальше по цепочке, появилось «окошко» – иди перекуси, выпей чай-кофе, отдохни, перекури, сходи в туалет. В этом плане все нормально, по-человечески.

Тяжести таскать не приходится. На складе мужчины тоже работают, так что, даже если тебе нужно что-то перенести тяжелое, просишь помочь кого-то из них – никогда не отказывают.

Если, например, в мой отдел не привезли товары на отправку, тогда иду на сортировку, сборку или упаковку.

Фото tadviser.ru

Воровство

Конечно, случаев воровства много, поэтому компания ввела строгий досмотр.

После смены нужно показать, что выносишь со склада собой, раздеться до белья. Мужчин проверяет мужчина, женщин – женщина. Я к этому нормально отношусь, возмущение эта процедура не вызывает.

Сколько можно заработать

Компания выплачивает кладовщику деньги после каждой смены. Сколько ты заработаешь – во многом зависит только от тебя.

Выручка за смену зависит от количества «пиков»: сколько штрих-кодов (ШК) ты пропикаешь. Один ШК – это, соответственно, один заказ.

Фотожаба из группы Подслушано Вайлдберриз | Wildberries

Есть фиксированная ставка на один «пик».

Кублог: сколько стоит один «пик», Татьяна рассказать отказалась, так как, по ее словам, подписала договор о неразглашении этой информации. Однако в сети есть источники, которые сообщают, что за смену реально сделать 1000 «пиков». Один «пик» в 2021 году стоил от 3 до 12 рублей в зависимости от места работы на складе и времени суток.

А также приводим скриншот обсуждения доходов сотрудников компании в группе VK Подслушано Вайлдберриз | Wildberries в 2022 году:

Обсуждение в группе VK

Сколько за смену я «пикаю» – не считаю. Товара много, темп большой – некогда, да и неинтересно.

Можно заработать одну тысячу рублей в день, а можно – пять тысяч рублей. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь.

Чем быстрее (и при этом качественно) ты выполняешь каждую операцию, тем больше заработаешь.

Фото totallsocks.ru

Строгих нормативов, сколько времени ты должен тратить на обработку одной вещи, нет. Каждый работает по своим возможностям. Но если будешь тратить на одну вещь по десять минут, естественно, заработаешь копейки.

Фото из группы Подслушано Вайлдберриз | Wildberries

У меня глазомер уже «заточен» – мне хватает одной-двух минут. Есть те, кто работает еще быстрее. Но я из той категории, кто «поспешишь – людей насмешишь». Стараюсь внимательно рассмотреть товар.

Штрафы

Есть еще «минуса́» (система штрафов – ред.). Текучка в компании происходит в основном из-за них.

У каждой компании в любой сфере есть свои правила. В Wildberries система штрафов разработана для того, чтобы повысить качество работы.

В цепочке операций задействовано много людей, ответственность лежит на каждом. Если кто-то накосячит, оштрафуют всех.

Зная это, человек не будет просто тупо «пикать» штрих-код. Если он пропустит бракованную вещь или ее как-то повредит случайно или по небрежности, и ему за это прилетит, и остальным тоже.

«Минусы» прилетают ежедневно, потому что товаров много, и людей в цепочке работает много. О штрафах ты узнаешь в личном кабинете.

В программе расписывается, какой ШК и какая сумма штрафа. Но при этом не указывается, на каком этапе цепочки произошел косяк, и кто конкретно накосячил.

Кто-то ходит к старшим по смене, разбирается:

«А за что мне это? А за что мне то?»

Хотя Wildberries ругают многие, да и я сама бываю недовольна этими минусами, я понимаю, что это человеческий фактор. Минусы же не на пустом месте возникают.

Я сама ни разу за все время, что здесь работаю, не ходила разбираться.

Расстраиваюсь каждый раз, конечно, но не хочу тратить время на выяснения. А смысл? Никто тебе ничего не вернет.

Лучше за это время денег заработаю.

Кублог: о размерах своего заработка Татьяна рассказать отказалась, сославшись на подписанный договор о неразглашении этой информации. Мы нашли вакансию кладовщика компании Wildberries на HH. Вот что обещают:

Актуальная вакансия с сайта hh.ru. Скриншот. Источник: hh.ru921×455 21.8 KB

Штрафуют не только за некачественно выполненную работу, но и за нарушение техники безопасности (ТБ). Инструктажи по ТБ проводят «обучаторы» и начальники смены. Плюс в цехе установлены большие экраны, на которых крутятся ролики по ТБ: что можно делать, а что нельзя.

Не все новички выдерживают требования, многие уходят. Нужно обладать определенными личными качествами, чтобы работать в такой системе.

Не быть ленивым, быть ответственным, самостоятельным, думающим, мотивированным на то, чтобы зарабатывать деньги.

Фото: Oborot.ru

Мои выводы

Минусы свои есть, но они есть везде. Да и в принципе не люблю хаять место, где работаю.

Для меня огромный плюс в том, что за свою работу я несу ответственность только перед самой собой. Ни перед кем не отчитываюсь.

Если мне нужно освободить один будний день для своих дел, заранее для себя решаю, что на какой-то неделе у меня будет не пять рабочих дней, а шесть. И накануне предупреждаю о своих планах тех, с кем постоянно работаю в «ромашке» –нас пять человек.

Если мне нужно заработать больше, могу выйти на смену в выходные. По факту работаю сама на себя.

И я настолько привыкла к такой системе работы, что, наверное, работать где-то по строгому графику уже не смогу. Да и не хочу.

Подготовила Дарья Бендарская.

Читайте также: Как открыть пункт выдачи Оzон в Краснодаре

Подписывайтесь на телеграм Кублога.