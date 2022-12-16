За что ИП оштрафуют в 2023 году

За несдачу налоговой отчетности

Позволить себе не сдавать декларации могут только ИП на патенте без наемных работников. Всех остальных за такие вольности ждут штрафы.

Пропустили срок сдачи и не успели вовремя? Штраф будет не меньше 1000 рублей – 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Но в общей сложности не больше 30%(п. 1 ст. 119 НК).

За несдачу отчетности по сотрудникам

Не сдадите НДФЛ или РСВ вовремя – штрафы будут такие. За каждый полный или неполный месяц, отсчитываемый от последнего дня срока сдачи, будут прибавлять по 1 000 руб. (п. 1.2 ст. 126 НК).

Мало того, на 21-й день просрочки могут заблокировать счет организации (п.3.2 ст.76 НК).

За несдачу отчетности в ПФР будут такие суммы:

не сдали СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ) – заплатите по 500 руб. за каждого сотрудника, которого не включили в отчет;

не сдали СЗВ-ТД – административный штраф 300-500 руб. за каждый отчет.

Опять же 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но в общей сложности не больше 30% придется отдать, если просрочить или не сдать 4-ФСС.

За то, что не платите налоги

Тут суммы такие:

10 % суммы извлечённого от незаконной предпринимательской деятельности дохода, но минимум 20 тысяч рублей, составляет штраф для предпринимателя, который не подавал в ИФНС заявление на регистрацию собственного бизнеса;

20 % суммы дохода, но минимум 40 тысяч рублей, заплатит предприниматель, который ведёт нелегальный бизнес более 90 дней;

на 5 тысяч рублей штрафуют предпринимателей за просрочку регистрации бизнеса. Это ситуация, когда физическим лицом поданы документы на регистрацию ИП или ООО, однако выявлен факт получения выручки ранее. Если оформление затянулось на срок более 90 дней, размер штрафа возрастает вдвое – 10 тысяч рублей.

За то, что не ведете налоговый учет

Бухгалтерский учет предприниматель вести не обязан, но должен ответственно относиться к первичным документам, на основании которых рассчитываются налоги. Если будет выявлено отсутствие первичных документов, то штраф составит 10 000 рублей в пределах одного налогового периода.

Аналогичные санкции применяются ко всем ИП, которые не ведут книгу учета доходов и расходов (книгу учета доходов для ИП на патенте). А для сельхозпроизводителей на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) регистрация книги учета доходов и расходов (КУДИР) в налоговой до сих пор остается обязательной.

Злостные нарушители, которые повторяют ошибки в учете из года в год, теряют до 30 000 рублей.

За непробитые чеки ККТ

Здесь виды нарушений и штрафов для ИП такие.

1. Провели оплату без ККТ: штраф на первый раз – 25-50 процентов принятой суммы, минимум 10 тысяч рублей. Если нарушение повторное, сумма расчетов без ККТ превысила 1 млн рублей – ждите приостановление деятельности до 90 суток.

2. Использовали устаревшую или незарегистрированную ККТ: будет предупреждение или штраф 1,5-3 тыс. рублей.

3. Не выдали покупателю бумажный или электронный чек: будет редупреждение или штраф 2 тыс. рублей.

4. Не представили документы по запросу ФНС через «кабинет ККТ» или нарушили срок представления документов – будет предупреждение или штраф 1,5-3 тыс. рублей.