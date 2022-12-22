Как опознать фальшивого юриста

Решив разобраться с подрядчиком, который кинул ее с ремонтом, Елена наняла юристку-аферистку. Та, в свою очередь, разула Елену на 43 тысячи рублей. Пришлось нанимать нового юриста. Рассказываем с подробностями и документами. Прилагаем советы настоящих правоведов.

О Елене Вся информация, кроме имени, достоверная – ред. 37 лет. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Окончила Ростовский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, специализация «анестезиолог-реаниматолог». В 2010 году переехала в Краснодар. Работала в государственных и частных медицинских учреждениях. Общий стаж работы – 14 лет. Кублог уже писал о Елене: как взять три квартиры в ипотеку и платить за них 67 тысяч рублей в месяц

«Малый бизнес кошмарить нельзя»

С этой аферисткой я познакомилась еще в 2018 году. Тогда она работала в Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей

(ул. Пашковская, 65).

Вкратце опишу, с какой проблемой я к ним обратилась.

Я заказала в интернет-магазине коверлок (разновидность швейной машины – ред.). Но по вине магазина его доставили не в тот пункт выдачи, который я указала при оформлении заказа.

Когда я приехала за коверлоком черт знает куда, мне отказались его выдавать по ксерокопии паспорта. На следующий день я уезжала в командировку, за хранение надо было платить, и я отменила заказ.

Однако выплаченный залог за товар мне никто не собирался возвращать.

В Ассоциации по защите прав потребителей юристка помогла мне составить исковое заявление в суд. Так мы начали с ней общаться. Но сейчас я понимаю, что уже тогда эта юристка вела себя странно.

Она сказала, что мне не надо приходить в суд (на ул. Зиповской): мол, судья не любит посторонних. Я еще тогда удивилась. Мне-то как раз было очень интересно побывать в суде – до этого не приходилось.

Как бы то ни было, за два месяца мой вопрос был решен – деньги мне вернули. Правда, только сам задаток за коверлок – около 6 тысяч рублей.

Юристка просчитала мне неустойку за незаконное использование моих средств – еще 6 тысяч рублей. Но, когда я получила судебное решение, выплаты неустойки в нем не было.

Я спросила ее:

А где же та сумма за неустойку, которую вы мне насчитали?

Ну, у судов есть негласное правило – не кошмарить малый бизнес.

Я была, мягко говоря, в изумлении: в какой стране мы живем?! Что у нас за правовое государство такое! То есть негласные правила в приоритете, нежели гласные, прописанные в законе.

Сейчас я думаю, что уже тогда она вела двойную игру, что-то мутила с ответчиками, например, обещая замять дело или уменьшить сумму выплаты.

Второе обращение

Тем не менее когда меня кинула бригада, делавшая ремонт в моей новой квартире, я решила, что кроме нее других знакомых юристов у меня нет. И я обратилась к ней повторно.

Ремонтники не выполнили свои обязательства по договору и еще остались мне должны 25 тысяч рублей.

Юристка помогла мне составить досудебное требование. Дело в том, что суд не примет твое заявление, если ты не попыталась в досудебном порядке урегулировать предмет спора с ответчиком.

Странное место встречи

Сейчас я понимаю: должно было насторожить, что мы встречались с ней только в парках. Она говорила, что назначала мне встречи по ходу своего маршрута, между своими делами: то она бежала на работу, то с работы. Позиционировала себя как очень деловую, занятую женщину, которая взялась мне помочь несмотря на свою загрузку по работе.

Предлогом для наших личных встреч была необходимость что-то у меня уточнить, передать мне составленные документы.

Иногда она действительно что-то уточняла и передавала. А иногда просто говорила: «Нужно еще пять тысяч рублей».

Вот, мол, отправила документы в суд, дело сдвинулось с места, и нужно заплатить ей за проделанную работу.

Нет договора

В первый раз, когда она попросила заплатить ей деньги, я спросила:

А где договор?

Ты что, какой договор! Ты о чем? Я тебе по дружбе делаю за такие копейки!

И это при том, она каждый раз меня спрашивала: «Ты же не дура, ты же составила договор с ремонтниками?»

То есть по отношению к рабочим я должна была быть умной, а по отношению к ней – полной дурой. Что и произошло: договор на оказание услуг мы так и не составили.

Оплата наличкой

Деньги ей нужно было отдавать исключительно наличными.

Сначала она взяла 5 тысяч рублей за составление досудебного требования. Потом 15 тысяч рублей – за составление судебного требования и ведение дела.

Дважды я делала онлайн-переводы: 3 тысячи и 5 тысяч рублей – когда меня не было в городе. Неявно, намеками она дала понять, что эти деньги нужны, чтобы протолкнуть дело.

Когда я ее напрямую спросила, на что именно нужны эти деньги, она ответила: «Потом, потом, всё потом объясню!»

Мол, ей некогда говорить, она сейчас в суде, но дело вот-вот должно решиться в мою пользу.

В общей сумме я заплатила ей 43 500 рублей.

Мешала посещать суд

Она убедила меня сделать на нее нотариальную доверенность на представление моих интересов в суде.

За оформление доверенности я заплатила 3 тысячи рублей. В дальнейшем за ее отмену – еще 2 тысячи рублей.

Юристка сказала мне ни во что не вмешиваться – она все сделает сама. Я вначале обрадовалась: мне самой так было проще – других забот хватало. Но когда я стала спрашивать, как продвигается дело, она юлила и уходила от ответов.

Потом сообщила, что суд по моему делу должен состояться 5 августа 2021 года. Но заседание по разным причинам переносилось: то судья заболела, то сама юристка.

Наступил октябрь – мое дело с места так и не сдвинулось. И меня это уже стало сильно напрягать. По словам юристки, она уже написала жалобу на судью.

Я предложила, чтобы я сама сходила в суд, коли она не может разобраться.

«Ой, да тебя никто не пустит в суд из-за ковидных ограничений!»

Но я все же решила поехать. В суд меня пустили. И тут я выяснила, что мое дело уже давно в архиве. Оно поступило в суд по почте 23 июня. А уже 25 июня мне отослали отказ в возбуждении дела, потому что иск был составлен неправильно.

Либо она совершенно безграмотная юристка, либо сделала это специально. Учитывая ее вранье о том, что 5 августа должен был состояться суд, я склоняюсь ко второму варианту.

Cкрытность и постоянные недоговоренности

Я думаю, что все это время она брала деньги не только с меня, но и с ремонтников – чтобы специально затягивать дело. Потому что она мне говорила то же самое, что мне рассказывали сами ремонтники.

Буквально их цитировала:

У тебя такие ответчики! У них такие связи! За ними стоят такие люди!

Какие люди?

Ой, ты что, такое даже не спрашивают! О таком вслух не говорят! Их имена даже не называют!

Волан-де-Морт, что ли, за ними стоит?

Я уже начала в себе сомневаться: может, правда, что-то не понимаю? Ремонтники мне об этом говорят, юристка... В чем я не разбираюсь в этой жизни?

О себе юристка говорила недомолвками. Якобы сын у нее работал в какой-то спецслужбе, сама она из Питера (как я потом выяснила – из Саратова).

К тому времени она уже не работала в Ассоциации по защите прав потребителей, а о своей тогдашней работе не рассказывала ничего, кроме того, что офис находится где-то в центре Краснодара.

Благодаря нотариальной доверенности, которую я на нее оформила, точнее, указанным в ней ее паспортным данным, я нашла в интернете дело

восьмилетней давности, по которому эта с-ка точно так же раскрутила на деньги другую женщину, когда еще жила в Саратове.

Но там договор с клиенткой был заключен, поэтому с нее взыскали. И, скорее всего, тогда ее лишили прав вести юридическую практику.

Она стала действовать умнее: втираться в доверие, рассказывать, что помогает по-дружески:

«Скидочку тебе сделала. Какие договоры? Я не хочу тратить на это время...»

Что я с этим сделала

Со всей этой информацией и моими предположениями я отправилась в Ассоциацию по защите прав потребителей, чтобы узнать об этой аферистке хоть что-то.

Когда директор услышала мою историю, то перекрестилась и сказала, что эту мошенницу, которая тянула с людей деньги, она выгнала. Я спросила: «А как же вы ее вообще на работу-то взяли?» Выяснилось, что свою трудовую книжку она не показывала. Оказывается, при оформлении на работу пенсионеров трудовая не требуется.

Вообще, директор Ассоциации оказалась очень набожной женщиной. В кабинете у нее стояли иконки. Когда она поняла, что уволила мошенницу, пригласила батюшку, чтобы тот окропил всё вокруг святой водой.

По второму кругу

В Ассоциации мне предложили помочь в моем иске к ремонтникам.

25 тысяч рублей директор Ассоциации вместе с другим экспертом взяли с меня за проведение экспертизы квартиры.

Но суть экспертизы в том, чтобы определить сумму ущерба. А эксперт просто описал все, что у меня творилось с ремонтом. Так что для суда это оказалась бесполезная бумажка.

В дальнейшем они предложили представлять мои интересы в суде. Я поначалу было согласилась. Подумала, что в Ассоциации по защите прав потребителей цена за эту услугу должна быть приемлемой.

Мне озвучили сумму в 60 тысяч рублей. Причем заплатить я должна была сразу – одним платежом. Я отказалась от их услуг. Они были возмущены: «Мы на вас потратили столько времени!»

Лед тронулся

Сейчас я сотрудничаю уже с третьим юристом. Заплатила ему 20 тысяч рублей: за доработку искового заявления, ведение дела, представительство в суде. 15 ноября прошел суд, я выиграла дело. Суд полностью удовлетворил мой иск.

Согласно судебной экспертизе ответчик в общей сумме должен мне вернуть 420 тысяч рублей:

• 140 тысяч рублей – на переделку ремонта заново.

140 тысяч рублей – неустойка.

140 тысяч рублей – моральный ущерб.

Но ремонтник подал апелляцию, и дело пойдет теперь уже в Краевой суд.

В общей сложности я потратила на юристов 88 500 рублей.

Эпилог

По совету моего нынешнего юриста я отправила юристке личное сообщение в WhatsApp с настоятельным требованием вернуть мне деньги за некачественное оказание услуг. Пригрозив, что в противном случае обращусь в правоохранительные органы.

Скриншот переписки

Реакция была незамедлительной: она подготовила письмо на имя моего руководителя в частной клинике, в котором выставила себя пострадавшей в результате моей клеветы и нанесенных ей оскорблений.

Скинула это письмо мне, грозилась, что отправит его в клинику. Но никуда так и не отправила: сама прекрасно понимала, что все это неправда.

Я все же надеюсь, что смогу привлечь к ответственности эту мошенницу и вернуть свои деньги назад. Потому что зло должно быть наказано.

Комментарии

Кирилл Зоткин, юрист частной практики.

Кирилл Зоткин. Фото из личного архива

Если человек впаривает свои услуги, а не рассказывает способы разрешения ситуации и как обойти подводные камни, это уже первый звонок, что вы имеете дело с недобросовестным юристом.

Обязательно нужно заключать договор. В документе должен быть указан предмет договора и расписан объем работ конкретно по пунктам (выезды, переписки, переговоры, подача искового заявления в суд, представительство интересов в суде, жалоб, ходатайств в рамках ведения дела и т.д.)

Самая большая ошибка: искать юристов среди знакомых или друзей. Со знакомыми лучше вообще дел не иметь. Во-первых, сложно будет предъявить какие-то претензии. Во-вторых, сложно высказывать сомнения и беспокойства, если отсутствует договор.

Самые лучшие и честные отношения – с незнакомым юристом, который оказывает услуги четко по договору.

Добропорядочный юрист сразу сообщает своему клиенту номер дела, по которому оно рассматривается в суде, и дает прямую ссылку на сайт суда.

Когда суд размещает результаты заседания, клиент это сразу может увидеть.

Поскольку Елена не заключила договор с юристом на оказание услуг, никто не будет ей возмещать потерянные деньги.

Совет: я рекомендую, чтобы юрист, с которым Елена сейчас взаимодействует, подготовил заявление в полицию, в ГУ МВД, по ст.159 УК РФ «Мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность».

Если человек не составляет договор и просит оплату только наличкой, полиция должна с ним связаться, опросить и дальше на основании этого действовать.

Даже если от полиции Елена получит отказной материал, в нем все равно будет прописано установление факта передачи юристу денежных средств и выполненных работ, по которым юрист должна будет дать свои пояснения сотруднику полиции.

На основании этого материала можно будет уже выходить в гражданский суд и взыскивать с юриста суммы, которые оплатила ей Елена.

Сергей Старжинский, старший юрист юридической консультации «Верный метод».

Сергей Старжинский. Фото из личного архива

Что нужно сделать в первую очередь, чтобы не попасть на юриста-мошенника:

Изучить документы о юридическом образовании, проверить достоверность диплома.

Заключить договор.

Договор – это документ, в котором отражены все действия между заказчиком и исполнителем.

Юрист обязан предоставить клиенту объективную и достоверную информацию, обеспечив ему возможность правильного выбора необходимой услуги.

Это регулируется ст.10 Закона о защите прав потребителей. А в соответствии со ст.12 Закона о защите прав потребителей исполнитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.

Клиент должен изучить договор и обратить особое внимание на пункты договора:

• Предмет договора: что конкретно исполнитель должен выполнить по договору. Это представление интересов клиента, документальное сопровождение или просто подготовка какого-либо документа.

Форма деятельности исполнителя (юриста) – ООО или ИП.

Сумма, условия оплаты.

Сроки исполнения договора.

Обязанности исполнителя.

Исполнитель (юрист) должен дать подробные объяснения по каждому пункту договора.

Зачастую юристы-мошенники при первичной консультации гарантируют 100%-ю гарантию выигрыша дела. Между тем, 100%-ю гарантию по исполнению договора попросту давать невозможно.

Исходя из моей многолетней практика такая гарантия в договоре никогда не прописывается. Договору должен быть присвоен регистрационный номер. Клиент должен получить чек, подтверждающий факт передачи денег по договору.

Самый важный момент, в котором чаще всего обманывают потребителей.

После оказания услуг юрист обязан подписать акт выполненных работ.

В нем должно быть указано, что конкретно юрист выполнил по договору.

В акте должны стоять подписи заказчика, исполнителя и указаны даты.

Зачастую юристы-мошенники подписывают акт без проставления даты и не закончив свою работу. А раз акт подписан, значит, работа выполнена и принята клиентом.

К сожалению, есть судебная практика, когда суды принимают сторону исполнителя, потому что заказчик подписал договор, не ознакомившись с предметом договора или некорректно его поняв, а в дальнейшем подписал и акт выполненных работ.

Под формой ООО или ИП могут работать не юристы, а менеджеры по продаже юридических услуг. Их задача – навязать клиенту ненужную услугу, развести его на деньги, подписать с ним договор.

Чаще всего, не видя диплом о юридическом образовании, не вникая в суть услуги, не изучив подготовленные на подпись документы, клиент подписывает сразу все, в том числе и акт выполненных работ.

И дальнейшем расторгнуть договор и вернуть деньги при уже подписанном акте выполненных работ очень сложно.

Подготовила Дарья Бендарская.

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