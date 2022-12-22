Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». С бумажным НДС будут бороться с помощью поправок в УК

Да здравствует новая уголовка, радостно сказали депутаты (или не сказали) – и внесли в Думу закон с ужесточением УК. Если серьезно, то новые поправки должны помочь с проблемой бумажного НДС.

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«Ночной бухгалтер». С бумажным НДС будут бороться с помощью поправок в УК
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Надзирать и наказывать

В Уголовном кодексе хотят прописать новые штрафы – до 300 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы за подложные счета-фактуры и налоговую отчетность.

Подложными будут считать любые документы такого типа, которые оформлены на подставных лиц и в которых прописаны фальшивые данные о товарах и услугах.

Идея в теории вполне хороша, ибо проблема бумажного НДС никуда не уходит уже много лет, несмотря на настойчивые советы налоговых консультантов так не делать. Телеграм-каналы все еще пестрят рекламой подобного рода «услуг», но главный вопрос в том, что по нынешним законам наказать продавцов бумажного НДС практически невозможно. Вот для них и придуманы новые поправки.

Ждем и верим, как говорится.

Говорит эксперт

– Это уже не первый «подход к снаряду» в борьбе с бумажными схемами, – напоминает налоговый адвокат Карина Урберг. – Проект о внесении в УК РФ статьи «Налоговое мошенничество» «умер» в марте 2022 года. Но на этот раз депутаты получили необходимый отзыв правительства, и он, в целом, положительный, хотя и содержит ряд рекомендаций по доработке.

Все для молодежи

На заседании Госсовета обсудят, как сделать, чтобы увольнять молодых сотрудников в первый год работы было нельзя. Такой мерой власти хотят поддержать занятость и создать «гарантии для молодежи».

Говорят читатели

«Они серьезно думают, что после этого молодых специалистов будут больше брать на работу?», недоумевают клерки.

В копилку 2023

Парочка важных заметок:

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Казалось бы, причем тут галеоны

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Что делать, если санкции мешают работать за рубежом

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». С бумажным НДС будут бороться с помощью поправок в УК

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