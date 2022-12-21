👮 За сбыт подложных счетов-фактур будут штрафовать

Такой проект внесли сегодня.

В ст. 173.3 УК РФ могут прописать штрафы от в 100 – 300 тыс. рублей за представление и сбыт подложных счетов-фактур или деклараций. Предусмотрена и принудительная работа (до четырех лет), и тюремное заключение.

Какой документ считать подложным, указано в примечании:

Наказание, если сбытом счетов-фактур занималась группа лиц, будет еще строже. Лишение свободы до семи лет со штрафом в размере зарплаты за пять лет.

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