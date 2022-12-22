Отчетность в ПФР

Для трудовых договоров в форме ЕФС-1 надо указывать код по ОКЗ, для ГПХ – свой код

Вместо формы СЗВ-ТД с 01.01.2023 надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Там надо будет указывать не только привычные кадровые мероприятия, но и заключение и прекращение договоров ГПХ.

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Для ДГПХ предусмотрены мероприятия с кодами «Начало договора ГПХ», «Окончание договора ГПХ».

По договорам ГПХ есть своя особенность.

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В частности, для них не надо заполнять графу «Трудовая функция».

А вот графа «Код выполняемой функции» нужна. Но если по трудовому договору туда надо ставить код по ОКЗ, то по договору ГПХ – один из 5 кодов, которые приведены в порядке заполнения.

Код

 Вид договора

ДГПХ

 договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ

 договор авторского заказа

ДОИП

 договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД

 договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ЛДПИ

 договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

Срок сдачи подраздела 1.1 по договорам ГПХ – следующий рабочий день после начала или окончания.

Новая форма ЕФС-1 утверждена постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Какие листы надо включать в отчет – смотрите здесь.

Как заполнить титульный лист мы рассказывали здесь.

Отчетность в ПФР

Для трудовых договоров в форме ЕФС-1 надо указывать код по ОКЗ, для ГПХ – свой код

Вместо формы СЗВ-ТД с 01.01.2023 надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Там надо будет указывать не только привычные кадровые мероприятия, но и заключение и прекращение договоров ГПХ.

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