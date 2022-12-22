Для трудовых договоров в форме ЕФС-1 надо указывать код по ОКЗ, для ГПХ – свой код

Для ДГПХ предусмотрены мероприятия с кодами «Начало договора ГПХ», «Окончание договора ГПХ».
По договорам ГПХ есть своя особенность.
В частности, для них не надо заполнять графу «Трудовая функция».
А вот графа «Код выполняемой функции» нужна. Но если по трудовому договору туда надо ставить код по ОКЗ, то по договору ГПХ – один из 5 кодов, которые приведены в порядке заполнения.
|Код
|Вид договора
|ДГПХ
|договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг)
|ДАВТ
|договор авторского заказа
|ДОИП
|договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
|ИЗЛД
|договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
|ЛДПИ
|договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
Новая форма ЕФС-1 утверждена постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
Какие листы надо включать в отчет – смотрите здесь.
Как заполнить титульный лист мы рассказывали здесь.