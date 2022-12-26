На чем налоговики ловили компании в 2022. Верховный суд и НДС

Споры о налоговой ставке

Налогоплательщиков напрягает, что товары или продукция, которые вроде бы подходят к группе, по которой действует ставка в 20 процентов, формально в нее не входят. Нужны еще и коды. Для товаров и продукции, которые производят в России коды надо брать из ОКПД2, а для тех, что привозят из-за рубежа – ТН ВЭД ЕАЭС.

Иногда компании пытаются протестовать. Но это бесполезно.

Пример 1

Компания продавала лососевые молоки по ставке НДС в 10 процентов. Налоговики пересчитали налог по ставке в 20 процентов.

Организация отправилась в суд. НДС в размере 20 процентов облагаются исключительно деликатесные виды море- и рыбопродуктов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК). А спорные молоки – не деликатес. Действующим законодательством не установлена зависимость применения ставки НДС в размере 10 процентов от кода вида продукции.

Кроме того, действительно, в постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908 не было необходимого кода продукции. Зато он появился в постановлении Правительства от 27.04.2021 № 656. И это не новации, а подтверждение того, что уже было.

Арбитры отказали компании. Чтобы применить льготную ставку, недостаточно, чтобы товар входил в группу товаров из пункта 2 статьи 164 НК. Нужно, чтобы он соответствовал конкретным кодам по ТН ВЭД ЕАЭС и ОКП (ОКПД 2).

В спорном периоде лососевые молоки не имели нужного кода. Правки в постановление № 908 – это именно правки. Задним числом они не применяются (определение ВС от 14.10.2022 № 303-ЭС22-18519).

Как избежать проблемы

Проверять правильность ставки по НДС надо до выставления счетов, а не после. В сомнительных случаях получите консультацию у налоговиков. Компания может быть как угодно не согласна со ставкой, но проверять-то ее будет именно инспекция.

Продажа автомобиля после лизинга

Не секрет, что легковые автомобили компании берут в лизинг не потому, что они так уж нужны в производстве. Часто руководители и владельцы фирм используют возможности организации, чтобы получить эти автомобили лично для себя. А потом и выкупить по необременительной цене.

Проблема в том, что и налоговики знают об этой цели. А арбитры относятся к таким сделкам без понимания.

Дополнительный минус для таких сделок в том, что в лизинг берут дорогостоящие престижные автомобили. А их рыночная стоимость снижается значительно медленнее, чем истекает формальный срок использования.

Пример 2

Компания приобрела в лизинг автомобиль БМВ. Средства для оплаты лизинга в виде беспроцентных займов поступили от учредителя компании.

Три года автомобиль числился на фирме, потом фирма выкупила его у лизинговой компании, и продала учредителю.

Налоговикам не понравилась цена продажи. Они назначили экспертизу, установили рыночную стоимость объекта, и доначислили НДС.

Компания обратилась в суд. Инспекция не имела права проверять цены в этой контролируемой сделке.

Арбитры не согласились с таким аргументом. Учредитель и его фирма – однозначно взаимозависимые лица (п. 1 ст. 105.1 НК). В данном случае речь идет не о проверке цены в контролируемой сделке. Инспекторы проверили согласованные действия взаимозависимых лиц с целью получить необоснованную налоговую выгоду (п. 3 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС от 16.02.2017).

Инспекторы доказали, что пока автомобиль числился на балансе компании, использовал его исключительно учредитель. Само решение о выкупе было принято одновременно с решением о ликвидации компании. Учредитель решил вывести в личную собственность актив компании (определение ВС от 26.10.2022 № 304-ЭС22-19184).

Как избежать проблемы

Не нужно выкупать автомобиль в личную собственность. Учредитель и так в состоянии как угодно долго пользоваться машиной, которая стоит на балансе его компании. И при этом у налоговиков не будет вопросов по поводу цены реализации. А обосновать необходимость использования учредителем автомобиля в целях бизнеса все-таки проще, чем бороться с экспертизой о рыночной цене сделки.

Просрочка с вычетом налога

Налоговые вычеты можно отразить в налоговой декларации за любой из пяти входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов (п. 27 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). При этом правило пункта 2 статьи 173 НК о трехлетием сроке подачи налоговой декларации должно быть соблюдено и в случае включения налоговых вычетов в уточненку.

Тем не менее, не редко компании пытаются возместить входного налог по счетам-фактурам, даты которых выходят далеко за рамки трехлетнего срока. Особенно, когда речь идет о существенных суммах.

Пример 3

Компания потребовала в 2020 году вычетов по счетам-фактурам до 2014 года. Она настаивала, что срок давности для вычетов надо считать с момента издания приказа, который стал основанием для постановки ТМЦ на учет в качестве основных средств. Основание для постановки - неопределенность в дате исполнения договора экспорта товара. Были объективные обстоятельства, которые препятствовали исполнению контракта.

Однако суд решил, что спорные активы могли и должны были быть поставлены на учет в качестве основных средств во 2 квартале 2012 года. Никаких объективных препятствий для этого не было.

Пропуск трехлетнего срока допустим, если в этом виноваты налоговики, или если компания приложила все силы, чтобы получить вычеты своевременно, но этому препятствовали объективные обстоятельства.

Но ни того, ни другого суд не обнаружил. Объяснения компании не убедительны. В том, что вычеты по спорным счетам-фактурам просрочены, компания виновата исключительно сама (определение ВС от 06.12.2022 № 305-ЭС22-22957).

Как избежать проблемы

Предъявлять вычеты по счетам-фактурам при первой же возможности. Даже если это окажется несколько несвоевременно, лучше уплатить проценты за временную недоимку, чем лишиться вычетов вообще.