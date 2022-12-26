Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про ошибки

Спикер Госдумы высказался о покинувших страну россиянах, объяснив, почему их надо лишить налоговых преференций.

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Цитата дня. Про ошибки

В своем Telegram-канале господин Володин написал

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок – считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны».

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