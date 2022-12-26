Налоговый агент по НДФЛ

Удаленщикам, работающим из-за границы, все-таки поднимут налоги

После обретения статуса налогового нерезидента человек платит вместо 13% (15%, если годовой доход свыше 5 млн руб.) НДФЛ в 30%. Есть вероятность, что с доходов, которые получаешь пока находишься за пределами РФ, платить придется еще больше.

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Удаленщикам, работающим из-за границы, все-таки поднимут налоги
Иллюстрация: Tiger Lily/pexels

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить «налоговые преференции и льготы» для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Речь, видимо, идет про НДФЛ.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок – считает, что они предали свою страну, родных и близких. Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», – написал Володин в своем Telegram.

Ради справедливости власти отменят преференции для покинувших РФ и введут для них повышенную ставку налогообложения.

Депутаты уже работают над изменениями в законодательство.

Как будут определять, что человек релоцировался не по идейным соображениям или из-за проведенной мобилизации, а по другой причине, Володин не уточнил.

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