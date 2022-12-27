Как получить стандартные вычеты на детей при разводе родителей

Какие вычеты положены на детей
Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется:
- на родителя;
- супруга родителя;
- усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок,
в следующих размерах (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК):
- 1 400 рублей - на первого ребенка;
- 1 400 рублей - на второго ребенка;
- 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
- 12 000 рублей - на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
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