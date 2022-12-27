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Стандартный вычет

Как получить стандартные вычеты на детей при разводе родителей

Право получить стандартные вычеты «на детей» зависит не от того, кто с ними живет. А от того, кто их содержит. Поэтому комбинации здесь могут быть самые разные. Об этом нам напомнило письмо Минфина.

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Как получить стандартные вычеты на детей при разводе родителей

Какие вычеты положены на детей

Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется:

  • на родителя;
  • супруга родителя;
  • усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок,

в следующих размерах (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК):

  • 1 400 рублей - на первого ребенка;
  • 1 400 рублей - на второго ребенка;
  • 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
  • 12 000 рублей - на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Как получить право на вычет разведенному супругу

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