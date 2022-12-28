Какие отчеты бухгалтеры больше не сдают в 2023 году. И что пришло им на замену

СЗВ-М

Сведения по форме СЗВ-М необходимо подавать, если в отчетном месяце с застрахованными лицами, на вознаграждения которым начисляются страховые взносы, были заключены, продолжали действовать или были прекращены (п. 1 ст. 8, п. 2.2 ст. 11 закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ):

трудовые договоры;

договоры ГПХ на выполнение работ, оказание услуг;

другие виды договоров, перечисленные в п. 2.2 ст. 11 закона № 27-ФЗ.

С первого января 2023 года из закона № 27-ФЗ исключили упоминание о сведениях по форме СЗВ-М. Последний раз их нужно подать за декабрь 2022 года. Срок – 16.01.2023. Сведения подаются в Социальный фонд России.

Начиная с отчета за январь 2023 года надо подавать новые персонифицированные сведения (ст. 15 закона № 237-ФЗ). О том, как это сделать, мы расскажем в конце нашей статьи.

СЗВ-СТАЖ

Форма СЗВ-СТАЖ также утрачивает силу. В последний раз ее нужно представить за 2022 год в Социальный фонд России. Срок подачи – 01.03.2023.

Отчет по форме СЗВ-СТАЖ подают компании и ИП на всех застрахованных лиц, то есть тех, с кем заключены (п. 1 ст. 7 закона о пенсионном страховании, п. 2 ст. 11 закона № 27-ФЗ):

трудовые договоры, в том числе руководители — единственные участники (учредители), члены организаций, собственники их имущества;

гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг;

договоры авторского заказа;

договоры об отчуждении исключительных прав с авторами произведений науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведений.

По общему правилу ИП и организации, которые в рамках эксперимента с 01.07.2022 по 31.12.2027 применяют автоматизированную УСН, не представляют форму СЗВ-СТАЖ по работающим у них застрахованным лицам (п. 2 ст. 11 закона № 27-ФЗ).

СЗВ-ТД

Форма СЗВ-ТД также отменена с 01.01.2023. До этого момента она сдается в ПФР на каждого работника:

при приеме;

увольнении;

переводе;

изменении должности;

переходе работника на электронную трудовую книжку;

приостановлении и возобновлении действия трудового договора.

Не нужно сдавать СЗВ-ТД на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, а также на работников, с которыми в истекшем месяце ничего не произошло.

Сроки сдачи СЗВ-ТД (ст. 11 закона № 27-ФЗ):

при приеме на работу – следующий рабочий день после оформления трудового договора;

при увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора – следующий рабочий день после издания соответствующего приказа;

при переводе, переходе на ЭТК и в других случаях — 15-е число следующего месяца.

Таким образом, форму СЗВ-ТД в последний раз нужно подать по кадровым мероприятиям за декабрь 2022-го не позднее 16.01.2023.

ДСВ-3

Форма ДСВ также отменяется. Напомним, что реестр застрахованных лиц (форма ДСВ-3) подают работодатели, которые перечисляют дополнительные взносы на накопительную пенсию за (ч. 4 ст. 9 закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» от 30.04.2008 № 56-ФЗ).

В форме ДСВ-3 отражается информация об уплачиваемых дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию по каждому застрахованному лицу, общая сумма перечисляемых средств, а также другие сведения о платеже. При этом сведения об общей величине перечисляемых средств нужно заверить в кредитной организации, через которую уплачены взносы (п. 1 ч. 4, ч. 5 ст. 9 закона № 56-ФЗ).

Срок подачи формы ДСВ-3 — не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в котором уплачивались дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

То есть в последний раз форму ДСВ-3 за октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года нужно подать в Социальный фонд России не позднее 20.01.2023.

4-ФСС

Форма 4-ФСС также утрачивает свою силу. В последний раз ее необходимо сдать в Социальный фонд РФ за 2022 год. Сроки подачи:

20.01.2023 — при сдаче расчета в бумажном виде;

25.01.2023 — в электронном виде.

Напомним, что расчет 4-ФСС должны подавать все организации и физлица, которые выплачивают доход физическим лицам.

Какую форму представлять вместо СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС

С 2023 года в Социальный фонд России надо сдавать одну форму отчетности ЕФС-1, объединившую СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС. Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

Структура ЕФС-1 похожа на формы, на смену которым она пришла. Подробности приведем в таблице.

Ранее действовавшая форма Раздел ЕФС-1 Нововведения СЗВ-ТД Подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» Нужно подавать сведения о начале и окончании действия гражданско-правового договора. Введен классификатор причин увольнения – нужно указывать код, а не формулировку СЗВ-СТАЖ Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже» Сведения подаются не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа ДСВ-3 Подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» Нет 4-ФСС Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» В расчет сумм взносов добавили графу «На начало отчетного периода». В сведениях об облагаемой базе нужно выбрать тип страхователя. Исключен раздел с численностью пострадавших в связи со страховыми случаями в отчетном периоде

Помимо сведений из разных действовавших ранее отчетов, в новую единую форму добавили строки, где нужно указывать периоды работы, которые включаются в стаж для расчета досрочной пенсии по отдельным категориям работников, стаж которых не очевиден.

Речь идет:

о работниках вредных производств;

сотрудниках, имеющих чернобыльские льготы;

лицах, замещающих государственные должности;

гражданах, отбывавших наказание в виде лишения свободы;

сотрудниках, находившихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет и так далее.

Для разных разделов ЕФС-1 установлены различные сроки сдачи:

сведения о страховом стаже сдают раз в год,

о взносах на травматизм – раз в квартал;

о трудовой деятельности – при изменении сведений о работе.

Какую форму представлять вместо СЗВ-М

Начиная с отчета за январь 2023 года вместо СЗВ-М нужно подавать новые персонифицированные сведения (ст. 15 закона № 237-ФЗ). Их подают о каждом застрахованном лице, в том числе в пользу которого начисляли выплаты в рамках трудовых отношений, ГПД на выполнение работ, оказание услуг, ряда других договоров.

Сведения о самозанятых, с которыми заключен только договор ГПХ, включать в состав формы не нужно. Она подается по застрахованным лицам, а выплаты самозанятым по таким договорам взносами не облагаются (ч. 1 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, п. 3.1 порядка заполнения формы персонифицированных сведений о физлицах, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).

Исключение составляют случаи, когда выплата самозанятому не признается объектом обложения НПД, например:

на отчетную дату от самозанятого не получен чек на оплату. При получении чека после сдачи формы нужно подать уточненные сведения;

самозанятый был работником компании менее чем два года назад.

Новая форма персонифицированных сведений включает (п. 7 ст. 431 НК, п. 3.1 порядка № ЕД-7-11/878@):

персональные данные физлиц;

суммы выплат (иных вознаграждений), начисленных в их пользу в месяце, предшествующем месяцу подачи сведений.

Персонифицированные сведения подают в налоговые органы плательщики страховых взносов. Форма сведений утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Ее можно подать на бумаге или в электронной форме. Формат передачи сведений в электронной форме приведен в приложении № 6 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Срок подачи – не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим.

Заполнение персонифицированных сведений

На титульном листе формы указывают (пп. 2.2–2.11 порядка № ЕД-7-11/878@):

ИНН и КПП компании (ИНН физлица);

номер корректировки. В случае первичной подачи сведений за период указывается «0—»;

код периода, за который подают сведения;

год, за который представляют сведения;

код налогового органа, в который представляют сведения;

код места представления сведений. Российская организация, представляющая сведения по месту своего нахождения, указывает 214;

наименование компании, обособленного подразделения — при наличии у него названия или Ф.И.О. физлица полностью, без сокращений;

ОГРНИП (указывают ИП и главы крестьянских (фермерских) хозяйств).

На второй и последующих страницах формы приводят персонифицированные сведения обо всех застрахованных лицах. Для каждого физлица предусмотрен отдельный блок строк 010–070.

Строку 010 «Признак аннулирования сведений о физическом лице» при первичной подаче сведений заполнять не нужно (п. 3.3 порядка № ЕД-7-11/878@).

Далее указывают персональные данные физлица (пп. 3.4–3.6 порядка № ЕД-7-11/878@):

ИНН (при наличии);

СНИЛС;

ФИО. в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

В строке 070 нужно прописать сумму выплат (иных вознаграждений) в пользу этого физлица, начисленных за месяц, за который подаются сведения (п. 3.7 порядка № ЕД-7-11/878@).

Ошибки, выявленные в представленной форме, можно исправить, подав уточненные сведения. Срок их представления – не позднее сдачи РСВ за соответствующий расчетный (отчетный) период. В уточненную форму нужно включить сведения в отношении тех физлиц, по которым вносятся исправления или дополнения (п. 1.2 порядка № ЕД-7-11/878@).

На титульном листе уточненной формы нужно указать номер корректировки с учетом сквозной нумерации. Это «1—», «2—», «3—» и так далее (п. 2.5 порядка № ЕД-7-11/878@).

Если необходимо аннулировать ранее поданные данные о физлице, то в строке 010 следует проставить «1», блок строк 020–060 повторить, в строке 070 проставить прочерк. Если же сведения необходимо исправить, то одновременно нужно заполнить новый блок строк 020–060 с правильными данными о физлице и привести сведения о выплатах в его пользу (п. 3.3 порядка № ЕД-7-11/878@).

При ошибке, допущенной только в сумме выплат (строка 070), код 1 по строке 010 указывать не нужно. В этом случае представляется уточненная форма с правильной суммой.