30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

Да и сами сотрудники в канун Нового года очень редко сконцентрированы на задачах.

Эксперты аутстаффингового агентства «Ваш кадровый советник» рассказывают, как эффективно провести в офисе финальный будний день перед длинными праздниками и подготовиться к нему.

В правительстве уже давно обсуждают возможность сделать последний день года выходным. Сторонники утверждают, что его все равно используют неэффективно, противники говорят, что лишний выходной станет слишком серьезным ударом для экономики. Сейчас же являться на работу 30 или 31 декабря необходимо.

Отметим, что у работодателей есть право сделать этот день выходным и дать возможность сотрудникам провести его за подготовкой к праздникам в индивидуальном порядке. На практике такой подход используется редко, но, если такое решение принято, руководству необходимо издать специальный указ, чтобы освободить подчиненных от работы. Точно также, в случае с сокращением рабочего времени.

Сложно представить, что кто-то будет сконцентрировано и эффективно выполнять текущие рабочие задачи 30 декабря, если это не что-то очень срочное. Тем более что их может уже и не быть вовсе, в силу рабочей специфики.

Однако есть и другие способы провести последний день в офисе с большей пользой.

Готовим почву на январь

Большинство людей стараются, как можно раньше завершить все текущие дела перед Новым годом, чтобы со спокойной душой выйти на каникулы. Это отличная привычка, но в суете дел мы совсем забываем про то, что будет в январе, уже после длинных праздников. Тут и вскрываются серьезные проблемы с мотивацией, продуктивностью и даже апатией.

Чтобы избежать этого, можно потратить последний рабочий день на то, чтобы облегчить себе участь в середине января. Постарайтесь распланировать личные дела и дела компании на первые рабочие дни года наступающего. Составьте список из несложных процессов, чтобы было за счет чего втягиваться в процессы.

Наверняка, если работаете давно, сможете примерно представить, что ждет вас после Нового года. Исходите из своего опыта и структурируйте. Тогда постпраздничный стресс удастся минимизировать, а самому быстрее стать продуктивным.

Подводим итоги

Традиционно, предновогодняя пора – период подведения итогов. Довольно полезно переложить эту практику и на офис. Выделите время и соберите сотрудников, чтобы рассказать о своем взгляде на последние 12 месяцев, раздайте награды и отметьте самых выдающихся. Это будет способствовать сплоченности, мотивации и лояльности, к тому же поднимет настроение перед самими праздниками.

Подведите и личные итоги: попробуйте составить перечень своих рабочих успехов и неудач, проанализируйте ошибки, запишите выводы и возьмите ориентиры на будущее.

Проводим генеральную уборку

Еще одна славная предновогодняя традиция, распространенная во многих семьях – входить в Новый год в чистоте. Такой подход очень мотивирует сделать генеральную уборку, не растягивая ее на недели.

Даже в офисах, где на страже чистоты стоит целая клининговая армия, на личных рабочих местах может скапливаться немало мусора и ненужных вещей.

В рамках этого же наведения порядка, можно вычистить компьютер от лишних файлов и программ, освободить электронный почтовый ящик, отсортировать документы на физических носителях и привести в порядок память в смартфоне, который наверняка понадобится на праздниках, в том числе и для решения оперативных рабочих задач, если такие появятся.

В общем, сделайте все, чтобы вам и вашим коллегам было приятно возвращаться на рабочее место в январе.

Поздравляем коллег

Пожалуй, самый банальный и очевидный способ провести часть времени из последнего рабочего дня в офисе – поздравить коллег и распрощаться с обидами.

В нынешнее непростое время многим, особенно одиноким людям, не хватает простых теплых слов и приятных эмоций от общения с окружающими. Даже если весь год вы сердились на другого члена команды и эмоционально делились с ним взглядами на некоторые рабочие моменты в личных беседах, постарайтесь найти несколько добрых пожеланий для него.

Как подготовиться к последнему рабочему дню в году?

Кроме того, что следует выбрать активности и задачи на финальный офисный день, необходимо провести и другую подготовку.

Не откладывайте сложные задачи на 30 декабря . Простой совет, которым часто пренебрегают, оставляя какие-то важные дела к самому дедлайну. Последний рабочий день года только прибавит проблем к их завершению.

Постарайтесь по максимуму завершить все необходимые банковские операции до 29 декабря . В предпраздничный день банки работают по сокращенному графику.

Учитывайте, что некоторые сотрудники могут попросить отгул на последний день, который им положен за сдачу крови или переработки. Постарайтесь заранее уточнить этот момент, чтобы не питать надежды на определенного специалиста 30 числа.

Конечно, выбор формата последнего в году рабочего дня всегда остается за руководителем, но игнорировать его особенности бессмысленно – сильно результативным он не будет.

Поэтому рекомендуется относиться к коллегам снисходительно и подарить окружающим перед праздниками больше положительных эмоций.