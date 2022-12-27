«Ночной бухгалтер». Потеряли персональные данные? Ждите уголовку

У вас течет

Громкие истории с утечками данных клиентов то Яндекс.Еды, то Delivery Club, то Билайна, то бог знает кого еще переполнили чашу депутатского терпения. За такие утечки будут не только крупные оборотные штрафы, но еще и – возможно – уголовная ответственность. В зависимости от масштаба утечки.

То есть наказывать хотят не только саму компанию, но и ее должностных лиц. О реальных сроках пока ничего неизвестно, но в Госдуме анонсируют: если в сеть, например, попадет 1 тысяча записей, то ответственность будет около 10 тыс. рублей.

Вдох-выдох

Просто оставим тут для ваших комментариев цитату дня министра финансов Антона Силуанова:

«В течение года точно не меняем правила игры. Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах, но мне кажется, что основные налоговые новации реализованы».

Так он выразился о возможности поднятия налоговых ставок в 2023 году.

А поднимать ставки и не надо, хватает и того, что поменяли на 2023 год уже сейчас! Все про тот самый жуткий ЕНП мы собрали в большом обзоре. Читайте здесь.

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