Что спасет бухгалтера-бюджетника в 2023 году

Кратко пройдем по некоторым изменениям, которые нужно учесть бухгалтеру бюджетного учреждения перед началом 2023 года.

Бухгалтеру-бюджетнику приходится решать не только вопросы учета, но и некоторые организационные моменты. Например, напомнить руководителю о выпуске приказа о назначении ответственных лиц. Каких именно – об этом тоже расскажем.

Первичка: бумажная и электронная

С 1 января 2023 года государственные и муниципальные учреждения всех типов обязаны применять формы электронных первичных документов, утвержденные приказами Минфина:

При этом учреждения продолжат применять первичные документы на бумажном носителе.

Неотъемлемой частью некоторых форм электронной первички входят листы согласования, ознакомления и голосования. Такие листы также, как и «материнский» документ, подписывают электронными подписями. Следовательно, процедуры создания документа (голосование, согласование, ознакомление), которые бухгалтера прежде никогда не волновали, теперь потребуют пристального внимания.

Для обеспечения электронного документооборота между должностными лицами и другими сотрудниками в учреждении разработайте и утвердите:

перечень первичных учетных документов, формируемых в электронном виде;

список лиц, имеющих право подписания документов ЭП;

порядок проведения процедур согласования, голосования, ознакомления (в частности, сроки проведения таких процедур).

Для оформления электронной первички приказом руководителя учреждения назначьте ответственного исполнителя.

В состав учетной политики на 2023 год включите:

График документооборота первичных документов, формируемых на бумажных носителя;

График документооборота первичных документов, формируемых в виде электронных документов.

Кроме того, с учетом использования электронной первички доработайте:

Положение о расчетах с подотчетными лицами и командированными сотрудниками;

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов;

Порядок проведения инвентаризации и положение об инвентаризационной комиссии.

Подробнее о применении электронной первички в 2023 году расскажем в другой статье.

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Путевые листы: бумажные и электронные

Согласно приказу Минтранса от 28.09.2022 № 390 с 1 марта обновлены содержание и порядок оформления путевого листа. Также путевой лист можно будет формироватьна бумажном носителе или в форме электронного документа.

Для реализации приказа Минтранса № 390 приказом руководителя учреждения назначьте должностное лицо, которое будет ответственно за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств. Кроме того, назначенное должностное лицо, а также проводящего предрейсовые осмотры медицинского работника, нужно обеспечить усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или неквалифицированной электронной подписью (при определенных условиях).

Выполнить требования приказа № 390 учреждение не сможет, если до 1 марта 2023 года не закупит соответствующее оборудование, программное обеспечение и не научит работников работе с ними.

Контракты заключите до 1 сентября

В соответствии с постановлением Правительства от 11.07.2022 № 1235до 1 сентября федеральные учреждения должны заключить все необходимые госконтракты на поставку товаров (работ, услуг).

Проанализируйте планы-графики закупок на 2023 год: все закупочные процедуры, включая заключение контракта, должны быть закончены до 1 сентября.

Другими словами, в следующем году федеральные казенные учреждения не принимают бюджетные обязательства по закупкам после 1 сентября. Но есть исключения, о которых получатель бюджетных средств должен сообщить в Казначейство до 6 сентября 2023 года (в 2022 году принимать обязательства можно было до октября).

Федеральные бюджетные и автономные учреждения также до 1 сентября должны заключить контракты на закупку за счет средств субсидий на иные цели и капитальных вложений.

Остальные государственные (муниципальные) учреждения осуществляют принятие бюджетных обязательств и заключение контрактов за счет целевых средств в сроки, установленные органами власти соответствующего уровня бюджета.

Бухгалтерская отчетность: очередные изменения

На госрегистрацию в Минюст поступил приказ Минфина от 01.12.2022 № 183н, которым внесены изменения в Инструкцию по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н).

Основные изменения нужно будет учесть при формировании квартальной отчетности по состоянию на 1 июля 2023 года, остальные – при составлении отчетности за 2022 год.