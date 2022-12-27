Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2022 года: таблица

Сроки выплаты зарплаты

Как известно, зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца).

Кстати, можно платить и чаще. Например, недавно Роструд пояснил, как платить зарплату еженедельно по пятницам. Для этого в трудовом договоре придется прописать все пятницы года как срок выплаты зарплаты, так как срок – это дата (число месяца), а не день недели.

При этом выплата должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

То есть самый поздний срок, который может быть установлен для зарплаты за декабрь – 15 января.

При этом каждый работодатель определяет свои даты выплаты.

Например, 25 и 10 число, или 27-е и 12-е, или 20-е и 5-е.

Кстати, в 2023 году в зависимости от сроков выплаты аванс и зарплата могут попадать в одну строку формы 6-НДФЛ, а могут в разные. Об этом мы рассказывали тут.

Досрочная выплата

Выплачивать зарплату раньше положенного срока не запрещено, сообщает Минтруд в письме № 14-1/В-582 от 26.07.2019. Это право работодателя.

Но если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то досрочная выплата становится обязанностью работодателя.

Выплатить зарплату надо накануне праздничного (выходного) дня.

Выходные дни продлятся с 31 декабря по 8 января, и ближайший предшествующий им рабочий день – 30 декабря.

Смотрите в нашей таблице, когда надо выплатить зарплату за декабрь по нормам ТК РФ.

Установленный срок выплаты Когда выплачивать 01.01.2023 30.12.2022 02.01.2023 03.02.2023 04.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 07.01.2023 08.01.2023 09.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 13.01.2023 14.01.2023 15.01.2023

То есть, в зависимости от установленной даты выплаты зарплаты за декабрь, самый ранний срок – это 30.12.2022, самый поздний – 13.01.2023.

Аванс декабря

Аванс за декабрь выплачивают в обычный срок. Если он совпадает с выходным днем, платят в ближайший предшествующий рабочий.

Из-за сдвига даты выплаты (по причине длинных праздников) между авансом и зарплатой за вторую половину месяца может быть совсем небольшой разрыв (гораздо меньше, чем полмесяца).

Но это не значит, что аванс в этом случае можно не платить, присоединив его к зарплате. Аванс нужен все равно, поясняет Роструд.

Кроме того, между зарплатой за декабрь и авансом января образуется разрыв более 15 дней, что является нарушением по мнению Роструда.

Впрочем, как показывает наш опрос, большинство бухгалтеров все равно выплатят декабрьскую зарплату раньше, игнорируя мнение Роструда. Кто-то в январе сделает дополнительную выплату (часть аванса), чтобы не нарушать «правило 15 дней».

НДФЛ

По новым нормам НК РФ с 2023 года зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января со всеми вытекающими, сообщила ФНС в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

НДФЛ с этой зарплаты будет исчислен в январе, отражен в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе), отражен в справках о доходах за 2023 год.

А что делать с авансом за декабрь? На этот счет четких разъяснений от ФНС нет. Есть несколько вариантов событий, но наиболее вероятный – аванс декабря вместе с остальной зарплатой за этот месяц считать доходом января.

В этой связи у многих работников в справке о доходах за 2022 год строчка с декабрем будет пустая.

Сейчас бухгалтеры активно обсуждают вариант выплаты зарплаты и перечисления НДФЛ с нее в последние дни 2022 года.

Более того, налоговики советуют не откладывать на 9 января уплату НДФЛ по сроку 31.12.2022. Это, например, может быть НДФЛ с больничных или отпускных. Если выплатить зарплату за декабрь 30 декабря, то срок уплату НДФЛ тоже будет 31.12.2022.

Смотрите в нашей таблице, когда платить НДФЛ при разных сроках выплаты зарплаты за декабрь.