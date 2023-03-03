Как судебная практика 2022 года изменила дробление бизнеса

Какие сложности с дроблением есть у налоговиков

В отличие от схем с техничками, где нет никакого экономического смысла кроме как экономии на налогах, дробление – нормальная деловая практика.

О развитии бизнеса в виде дробления написано во всех экономических учебниках. Здесь тонкая грань, и налоговикам не всегда удается ее соблюсти.

Приведем в пример показательно дело, которое даже не дошло до ВС.

Пример 1

Налоговики решили, что натолкнулись на вопиющую схему дробления. В доказательство суду были предъявлены следующие аргументы:

все организации созданы за короткий промежуток времени;

они используют единый сайт в Интернете;

у них общая бухгалтерская программа;

действует общий телефон справочной службы;

используется единая система телефонов и заказов;

обнаружены одинаковые IP – адреса;

бухгалтера участников группы подчиняются одному главному бухгалтеру;

у компаний общий адрес местонахождения и производственные помещения.

Кроме того, организации выдавали друг другу беспроцентные займы. Это признак перераспределения выручки внутри группы, чтобы не потерять право на УСН из-за превышения лимита на сумму дохода.

Арбитры изучили дело, и никакого криминала не нашли. В группу компаний входят 9 организаций и два ИП. У каждого – собственная специализация. Например, полиграфическая деятельность, сдача имущества в аренду, реклама на ТВ, издание книг и так далее.

Займы, которые выдавали компании друг другу, были возвращены. Количество сотрудников, которые совпадают у компаний, незначительно. И это только административный персонал.

Совпадение покупателей и поставщиков незначительно. Каждое предприятие из группы получало выручку только за ту деятельность, на которой оно и специализировалось.

Единой ценовой политики не было. Все ее участники использовали самостоятельные прайс-листы.

Действия под одним товарным знаком и кооперация в оплате части расходов к доказательствам дробления не относятся (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.10.2022 № А46-213/2021).

Когда каждая отдельная компания занимается полностью самостоятельным бизнесом – от нуля и до готового продукта – доказать дробление нереально. Даже если у компаний общие владельцы и единая бухгалтерия.

Хорошие новости для компаний

Когда налоговикам все-таки удавалось доказать дробление, они не только объединяли выручку, и доначисляли налог на прибыль и НДС.

Кроме того, инспекторы отказывались засчитывать уже уплаченные суммы единого налога.

Нередко даже срок для возврата таких платежей уже был пропущен, и эти суммы просто шли в «подарок» бюджету. Кажется, ВС намерен прекратить такую практику.

Пример 2

Компания строила дома и применяла УСН. Чтобы не потерять право на спецрежим, она использовала подконтрольных предпринимателей, и перекладывала на них часть своего дохода. Те платили с доходов единый налог по ставке 6 процентов.

Инспекторы доказали дробление. Объединили доходы компании и ИП, и доначислили налоги по общей системе. При этом единый налог, который с этих же доходов уплатили ИП, учесть отказались.

Все нижестоящие арбитры поддержали инспекторов. Дескать, ИП могут сами вернуть свои переплаты из бюджета.

ВС поддержал компанию. Даже нарушитель не должен платить налогов в бюджет больше, чем должен. Для этого нужна налоговая реконструкция. Иначе с одной и той же суммы налоги будут уплачены дважды. А такого наказания в НК нет. Поэтому при расчете налогов для организатора группы нужно учесть налоги, которые уплатили спорные ИП (определение ВС от 21.07.2022 № 301-ЭС22-4481).

Налоговики и так обязаны провести налоговую реконструкцию с учетом всех сумм, которые поступили в бюджет (определение КС от 27.02.2018 № 526-О). ВС просто, можно сказать, напомнил об этом. В результате по делам о дроблениях уже не должно быть таких высоких доначислений, и, соответственно, штрафов и пеней.