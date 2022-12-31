Зачем бухгалтерам экстрим. Интервью с издателем «Клерка» Мариной Снеговской под вашу новогоднюю елку

Пять лет Марина Снеговская была главным редактором «Клерка», а в 2022 году стала его издателем. Об этом она, кстати, рассказывала здесь.

Почти под бой курантов принесли вам больше интервью с ней о том, как прошла через этот сложный год она сама и как это сделал «Клерк». Получилась уютная и ламповая беседа :)

– Давай начнем с главного. Как для «Клерка» прошел 2022 год?

«Клерк» как компания, которая делает продукты для бухгалтеров, круто вырос. Самый простой пример – количество сотрудников, которые у нас сейчас работают. К концу этого года нас стало больше 90 человек. Представляете? Когда я пришла работать в «Клерк», в 2017 году, это была команда, которая помещалась в одной комнате. Это было 10-12 человек вместе со мной.

То есть за пять лет количество сотрудников выросло у нас примерно в 10 раз!

Гордость 2022 года – это запуск курсов повышения квалификации. Сейчас у нас 21 программа повышения квалификации и профпереподготовки. Еще мы круто расширили подписку «Клерк.Премиум». Сейчас там около 50 онлайн-курсов, около 50 мини-курсов и порядка 500 вебинаров. И каждый из этих курсов и вебинаров – это огромная работа. У нас сейчас около 50 экспертов в консультациях, мы добавили новые темы. Консультируем по бюджету, по госзакупкам и гособоронзаказу. Я могу с уверенностью сказать, что неограниченное количество консультаций по любым темам, которые касаются бухгалтеров или предпринимателей, и ответ за несколько часов, никто из наших конкурентов не дает.

Третий крупный проект – это Сообщество профессиональных бухгалтеров. Мы задумали его в самом начале 2022 года: сели с коллегами и стали думать, что еще нужно бухгалтеру?

Ведь бухгалтер, по статистике – третья по распространенности профессия в России. Где то место, где бухгалтер может почувствовать плечо коллег, профессиональную солидарность? Да что там говорить, даже профессионального праздника у бухгалтеров нет своего. Вот эта поддержка, плечо, солидарность, помощь – это и есть Сообщество профессиональных бухгалтеров.

Сообщество профессиональных бухгалтеров покажет, что нас много. Миллионы! И каждый умен, образован и увлечен своим делом. Поэтому вступайте в СПБ – чтобы общаться, делиться опытом и иметь возможность в любой момент опереться на верное плечо коллег. А еще это хаб, где в реестре будут собраны представители нашей с вами бухгалтерско-финансовой отрасли. Каждый сможет посмотреть данные о вас. Это самый профессиональный способ заявить о себе как о специалисте.

В общем, 2022 год – это год какого-то тыгыдык. Год галопирующего развития «Клерка». И то, что сделал «Клерк» за этот год – это совершенно новый уровень.

– Как зовут твою собаку и почему?

Чубакка. Он весь растрепанный как герой с этим именем в «Звездных войнах» (смеется). Эту собаку знают все сотрудники «Клерка», потому что во время созвонов он обязательно должен загавкать. Вообще меня сотрудники «Клерка» очень просят повлиять на Бориса (Мальцева, основателя «Клерка» – прим.ред,), чтобы завести в офисе хотя бы хомяка.

Это Чубакка

– Весной ты ушла из «Клерка» после пяти лет работы. А осенью вернулась на новую должность. Расскажи, как провела летние каникулы?

Это было для меня время больших личных изменений. Это поиск себя, понимание, чего я хочу. И в итоге я поняла, что самую большую радость, кроме семьи, мне действительно дарит «Клерк». Я поняла, что это часть меня, большая часть моей жизни. И очень важная, я без этой части не могу.

– Через что произошел душевный подъем в это время?

Я боюсь банальностей, это моя фобия. Но скажу все-таки просто. Подъем всегда происходит через падение. Галопирующее развитие «Клерка» меня задавило. Я попыталась остановиться и поняла, что это так не работает. Надо перестать думать, что количество работы тебя задавливает, сводит с ума и все такое. Вопрос не в количестве, а в качестве.

– То есть грубо говоря, можно проснуться уставшим, а можно отработать почти сутки и все еще чувствовать какой-то подъем. Но все-таки человек – не вечный двигатель, надо как-то подзаряжаться. Как подзаряжаешься ты?

– Для меня каждый день – это образ необъезженного коня. Я его каждый день обуздываю. В 2022 году я стала снова краситься. Это для меня прям год созвонов, я иногда говорю по пять часов в день, даже голос садится. Я начинаю всегда с самых сложных задач свой день. Для меня это какая-то онлайн-игра, моя задача – все пункты раскидать в списке на день. Да, пока у меня нет понимания, что я смогу так жить всю жизнь. Не берусь никому советовать. Но сейчас вот так.

– Как ты относишься к переносу задач?

– Я не переношу задачи, которые не могут быть перенесены. А если переношу, то потому, что это длящаяся задача. Многие боясь какой-то прокрастинации, не включают в чек-лист дня такие задачи. В итоге мы получаем то, что эти задачи не делаются, про них забывают.

– Длящаяся задача – это какая?

Это та, у которой нет срока. Она просто постоянная. Ну, например, у меня это – контроль за подчиненными. Это вот такие точки контроля. Они нужны для того, чтобы сотрудники знали, что у них за плечом есть я, чтобы мягко о чем-то напомнить. Я не знаю, как называется точно этот стиль, но это мягкий контроль. Это когда ты не слезешь с человека, но при этом ты на него не кричишь. Пока мне не скажут «Марина, я сделал», я не успокоюсь.

– Откуда к тебе пришли такие установки?

Это мой стиль общения с людьми. Все, кто со мной знакомы, знают, что на третий день знакомства у меня имена превращаются в уменьшительно ласкательные. Я просто совершенно точно знаю, что если ты общаешься с человеком мягко, приятно, то и задачи выполняются лучше.

Я себя во многом воспринимаю как кризис-менеджера в «Клерке». Когда появляются новые задачи, в старых появляются дырки, и меня кидают туда, чтобы и новый, и старый процесс работал. Вот это все и надо налаживать – через мягкий контроль, но с жесткими установками, без лишних слов, с четкой постановкой задач.

– Давай вспомним, с чего все начиналось. Как ты появилась в бухгалтерской журналистике?

Я такая вот была девочка из хорошей семьи, папа полковник, мама учительница английского, закончила школу с медалью в Москве, ну в общем, все как надо. Я мечтала быть журналистом. Но когда я заканчивала школу, поступить в лучшие вузы Москвы было почти нереально, брали только своих. Поэтому я поступила в другой очень хороший вуз – МИИТ, на факультет сервиса и туризма. Это было очень модно тогда, но моя мечта на этом не закончилась, я стала искать работу в журналистике.

Изначально я пришла в один из глянцевых журналов про кино. Я работала там стажером в отделе маркетинга. Меня привели к главному редактору и сказали – напиши рецензию на какой-нибудь голливудский фильм на тысячи три-четыре знаков. А мой зашедшийся в переживаниях мозг услышал только «тысяча тридцать четыре». И я сделала рецензию на ровно тысыча тридцать четыре знака! Я принесла ее и конечно, это был гомерический хохот всей редакции. Я подумала, что глянец – не мое и поехала в интернет-кафе, и подала заявку в журнал «Налоговые проверки».

Я пришла в бухгалтерскую журналистику потому, что взяли. И пошло-поехало. Сначало корреспондент, потом редактор, потом шеф-редактор. Интернет, конечно, тогда уже был, но никаких соцсетей не имелось, мы искали людей (боже!) в телефонных книгах. Вплоть до того, что ищешь через Яндекс, и Яндекс выдает чуть ли не запись в домой книге, телефон домашний. Поэтому те, кто думает, что бухгалтерская журналистика – это скучно, это совсем не так. Потом был пост главного редактора, потом декрет, приход в «Клерк» и теперь я вот издатель.

– Кто такой издатель?

Я отвечаю за любые буквы, которые выходят для нашей аудитории. Это что за буквы? Да почти все. Это статьи, это новости, это онлайн-курсы, это посадочные страницы к этим курсам. Издатель – очень обширная должность. Я фактически контент-директор, если можно так сказать.

Марина на одной из декабрьских конференций. Счастливая!

– Можно ли из журналистов прийти в бухгалтеры и наоборот?

Нигде нет никаких ограничений. Каждый может стать тем, кто хочет, это совершенно точно. Бухгалтеры – это великие люди. Они могут все. И не могут они стать журналистами, только если они не хотят. С журналистами сложнее. Я бы, например, не могла стать бухгалтером сейчас. Но надо помнить, что людям вообще нравится на себя ярлыки вешать. Все ограничения связаны с тем, на что люди готовы пойти. И на что не готовы.

– Твое любимое место в России и твое любимое место в Москве.

Мое любимое место в Москве – это улица Мясницкая. Это воспоминания из детства. Я еду по оранжевой ветке метро, выхожу на Тургеневской, дальше по Мясницкой иду до Лубянки и дальше в центр. Москва – это город моего детства. Москва похорошела за мою жизнь так, что я за ней не успеваю. А любимое место в России – курорт Красная Поляна. Там один из самых шикарных горных видов. Я считаю, Красной Поляне нужна коллаборация в этом смысле с бухгалтерами. Бухгалтерам очень нужны экстремальные виды спорта, надо ехать учиться кататься. Всех зову и приглашаю!

– Многие в интернете шутят, что будут просить у Деда Мороза на 2023 год пощады. А ты?

Знаешь, фраза Толстого, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» очень подходит отдельно каждому человеку. Я не люблю придумывать слова, чтобы они казались красивыми. Для счастья всем важно одно и то же. Чтобы близкие люди были здоровы. Чтобы было душевное спокойствие. Просто круг близких людей у каждого свой, а душевное спокойствие у каждого наполняется по-разному. Этого же я желаю всем читателям «Клерка» в этом году".