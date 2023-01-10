Семь эффективных рекомендаций для введения стажеров в работу

Один из них – формирование ближайшего кадрового резерва из стажеров. Тогда задачей руководителя становится их успешная интеграция в работу и адаптация.

Эксперты аутстаффингового агентства «Ваш кадровый советник» приводят семь способов успешного включения начинающих сотрудников в процессы компании.

Во многих компаниях положительно относятся к набору стажеров и практикантов. Они способны принести в организацию новые идеи и свежий взгляд, закрывают простые вакансии начального уровня и помогают старшим сотрудникам практиковать наставничество. Ну и, конечно же, стажеры – ближайший кадровый резерв.

Зачастую стажеров приводят сами сотрудники, которые могут преподавать в университетах, стажировки могут разыгрываться в профессиональных конкурсах или по сотрудничеству с учебными заведениями. Тем не менее, не стоит набирать стажеров вслепую, лучше перед началом сотрудничества подробно изучить кандидата.

Несколько полезных рекомендаций, чтобы стажеры и практиканты были полезны коллективу.

Совет № 1. Привлекайте стажеров под конкретные задачи

Нужно понимать, что у стажеров, которые устраиваются к вам, тоже есть свои цели. Они планируют получить опыт и знания. Варка кофе и формат «подай-принеси» вряд ли помогут им в этом.

Лучше всего заранее продумать дела и задачи, которые будет выполнять стажер. В самом начале ознакомьте начинающего специалиста с ними.

Если набрать таких задач не получается и есть ощущение, что ученик будет только мешать работать другим – откажитесь от организации стажировки, пользы не получит никто.

Совет № 2. Обговорите критерии оценки

Определенные правила оценки способны поднять уровень удовлетворенности выполняемой работой у стажера. Заранее озвучьте критерии, чтобы практикант понимал, что от него хотят получить в конечном итоге.

Желательно, чтобы перспективные результаты были в цифровых показателях. Конечно, они должны быть меньше, чем у штатных сотрудников, которые выполняют схожий функционал.

Совет № 3. Учтите интересы стажера

Очень часто практикант приходит на определенный функционал, согласно своей специальности в университете или по диплому, но на самом деле его интересуют смежные задачи. Поэтому важно предварительно пообщаться и определить интересы обеих сторон.

Если удастся правильно подобрать задачи под интересы конкретного человека, эффект для компании будет значительно выше. Да и сам стажер получит гораздо больше полезных знаний.

Совет № 4. Не ставьте себя выше стажеров в личном плане

Самая распространенная жалоба стажеров – «звездная болезнь» старших сотрудников компаний, в которых они проходят практику. Часто они указываю на то, что их считают «лишними», «нулями» или «бездарностями».

Стоить отметить, что в большинстве случаев дело не в стажерах, а в том, что ветераны забыли, каково начинать карьеру и профессиональный путь.

Совет № 5. Провоцируйте коммуникацию

Чтобы стажер был полезен и сам приобретал знания, ему необходимо коммуницировать с сотрудниками компании. Часто, молодым людям сложно начать общаться со старшими малознакомыми людьми, особенно, когда они приходят в команду, где личные связи и корпоративная иерархия выстроены очень четко.

Назначьте стажерам наставника и попросите его познакомить практикантов хотя бы с ведущими специалистами и обязательно с теми, с кем ему придется общаться для выполнения его задач.

Конечно же, следует проследить, чтобы отношения между старшими и младшими были уважительными.

Совет № 6. Не давайте ложных надежд

Если вы не собираетесь включать стажера в штат по итогам его практики, стоит честно его об этом предупредить, избегая формулировок «может быть», «мы подумаем» или «мы посмотрим». Если же на свободное место предусмотрен конкурс среди стажеров, четко обозначьте «правила игры» и критерии отбора.

Совет № 7. Пообещайте дать обратную связь и отзыв в ВУЗ или будущим работодателям

Очень мало компаний дают четкую и честную обратную связь своим стажерам. А ведь грамотный комментарий – чуть ли не самый важный аспект сотрудничества для стажера. Это помогает начинающему специалисту стать лучше и приобрести мотивацию к самосовершенствованию.

Студентам вузов и тем, кто по какой-то причине не подошел вам, но собирается продолжить карьеру в той же сфере, важны письменные рекомендации. Подготовьте небольшой отклик в свободной форме, это оставит положительное впечатление от компании и поможет привлечь к вам еще больше талантливой молодежи.

Набор стажеров можно сделать эффективным инструментом для подготовки кадрового резерва и поиска молодых талантов. Главное – подходить к организации ответственно и грамотно выстроить подбор кандидатов и процессы интеграции. Тогда можно встать в авангарде рекрутинга перспективных специалистов, что неизменно приведет к лидерству компании в отрасли в будущем.