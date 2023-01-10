Госзакупки

Госзакупки в 2023 году: какие ошибки из практики за 2020-2022 годы не надо повторять

Противоречивые сведения о закупке в плане-графике и извещении могут признать нарушением. Заказчик рискует, если планирует закупку товара с избыточными свойствами. Подробнее об этих и других ошибках читайте в обзоре.

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Госзакупки в 2023 году: какие ошибки из практики за 2020-2022 годы не надо повторять
racool-studio/freepik

Допустили противоречия между планом-графиком и закупочной документацией

Антимонопольные органы наказывали заказчиков за разночтения:

  • в КБК – Курганское УФАС;
  • наименовании объекта закупки – Московское УФАС;
  • сроке поставки – Омское УФАС.

Запланировали закупку товара с излишними свойствами

7 КСОЮ напомнил, что нельзя включать в план-график товар с избыточными характеристиками.

Они должны быть обусловлены целями закупки (постановление Седьмого КСОЮ от 18.11.2021 № 16-5683/2021).

НМЦК капремонта обосновали в плане-графике сметным расчетом без проектной документации

2 КСОЮпризнал нарушением включение в план-график НМЦКработ по ремонту дорог. Цену установили на основании сметного расчета.

Полной проектной документации не было (постановление Второго КСОЮ от 30.04.2021 по делу № 16-1914/2021).

3 КСОЮ рассмотрел похожее дело, только речь шла о капитальном ремонте помещения. Суд признал незаконным определение НМЦК на основании локального сметного расчета (постановление Третьего КСОЮ от 10.06.2021 № 16-868/2021).

Отметим: Минстрой считает, что в подобных случаях заказчик может пользоваться усеченной проектной документацией в виде сметы (письмо Минстроя от 21.02.2022 № 3363-ОГ/08).

Изменили план-график с нарушением срока

Корректировать план-график нужно не позднее чем за один день до дня размещения извещения о закупке в ЕИС.

На это указали Иркутское, Московское и Мурманское УФАС.

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