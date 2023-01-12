Сократили на работе: защищаем свои права

Такие выводы сделал ВС, рассматривая спор между банком и сокращенным сотрудником. Бывший клиентский менеджер обратилась в суд, чтобы оспорить свое увольнение. Но три инстанции отказались удовлетворить требования из-за пропущенного срока обращения в суд. Они не учли, что у истца были уважительные причины пропуска: ей не сообщили о проходящей реорганизации банка.

Компании сокращают работников, чтобы снизить расходы или уменьшить темпы производства. Еще сокращения происходят при ликвидации и реорганизации предприятий.

Так, в этом году в России массовые увольнения провели уходящие из страны зарубежные компании, в том числе IKEA.

По закону сократить человека можно, только если не получается перевести его на другую должность в фирме. Причем новый пост должен быть не ниже предыдущего с сохранением того же уровня зарплаты.

Работодатель обязан предложить работнику все подходящие вакансии. Если таких не найдется или человек откажется от них, тогда можно оформлять увольнение (ст. 81 ТК, приказ Роструда от 13.05.2022 № 123).

Сотрудника о таком решении надо предупредить за два месяца (для юрлиц) или за две недели (для предпринимателей).

При сокращении работнику выплачивают зарплату за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В течение двух месяцев за человекомсохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства (с зачетом выходного пособия).

Кого нельзя сократить

Работника на больничном или в отпуске.

Многодетную мать (если у нее есть дети до трех лет).

Мать-одиночку с ребенком до 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет.

Женщину в декрете или беременную.

Еще нельзя сокращать сотрудников при смене собственника имущества организации. Увольнять можно только после госрегистрации перехода права собственности (ст. 75 ТК).

Но не все работодатели добросовестно выполняют эти правила, и с такой проблемой столкнулась Марина Ложкина (имя и фамилия изменены).

Пропуск срока без уважительной причины

С декабря 2019 года Ложкина работала клиентским менеджером в «Связь-Банке». 13 февраля 2020 ей сообщили о сокращении штата, а 30 апреля ее уволили.

Сотрудница посчитала, что работодатель нарушил закон, поскольку до принятия решения о сокращении работодатель начал процедуру присоединения к «Промсвязьбанку». Но Ложкина об этом не знала.

А согласно ст. 75 ТК («Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа государственного или муниципального учреждения») в подобных случаях сокращение не допускается.

Поэтому, в апреле 2021 года бывшая менеджер обратилась в Автозаводский райсуд Тольятти (дело № 2-5424/2021).

Она просила изменить дату увольнения с 30 апреля 2020 года на дату принятия судом решения по делу, а основание увольнения – с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК («Сокращение численности или штата работников организации») на п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК («Расторжение трудового договора по инициативе работника»).

Истец хотела взыскать с «Промсвязьбанка» как правопреемника «Связь-Банка» 399 934 руб. среднего заработка за время вынужденного прогула и 100 000 руб. компенсации морального вреда.

Одновременно заявитель подала ходатайство о восстановлении срока на обращение в суд. По ст. 392 ТК этот период составляет три месяца, а истец обратилась в суд лишь через год.

Ложкина пояснила, что о нарушении трудовых прав узнала только в марте 2021-го из апелляционного определения Самарского облсуда (дело № 33-901/2021), который рассматривал аналогичный иск ее бывшего коллеги.

Тогда суд установил, что при увольнении сотрудников банк нарушил ст. 75 ТК. До этого истец не знала о реорганизации и нарушениях. А ее коллега оказался в курсе планов «Связь-Банка»: он получил информацию об этом по электронной почте.

Судья Ольга Конюхова отметила, что требования заявителя обоснованы, ее уволили незаконно. Но удовлетворить иск нельзя, поскольку она пропустила срок обращения в суд без уважительной причины.

Суд подчеркнул, что Ложкина и ее коллега находились в равных условиях, но он обратился в суд, а она не воспользовалась этим правом.

Такие выводы поддержали Самарский облсуд и Шестой кассационный суд общей юрисдикции, поэтому истец написала жалобу в Верховный суд (дело № 46-КГ22-43-К6).

Что решил ВС

Нижестоящие инстанции приняли как доказательство в этом деле решение суда по спору уволенного коллеги.

В нем указано, что до вручения сотрудникам «Связь-Банка» уведомления о сокращении штата, началось присоединение к «Промсвязьбанку», отметила тройка судей под председательством Людмилы Пчелинцевой.

Так, работодатель создал группу для уведомления клиентов банка о реорганизации, документы об этом передал в налоговую, а еще на официальном сайте опубликовал информацию о присоединении.

Согласно ст. 75 ТК, реорганизацию компаниинельзя считать основанием для расторжения трудового договора. По закону, «Связь-Банк» должен был сообщить Ложкиной о реорганизации и предложить рабочее место в «Промсвязьбанке».

Рассматривая иск по существу, Автозаводский райсуд Тольятти не проводил предварительного заседания и не изучал ходатайство о восстановлении срока обращения в суд.

Поэтому вывод, что истец пропустила его без уважительной причины, нельзя назвать обоснованным.

При этом Ложкина пояснила, что ее коллега получил по электронной почте информацию о реорганизации банка, а она нет.

ВС подчеркнул, что работник – экономически и юридически слабая сторона спора. Еще суд указал на процессуальные ошибки Автозаводского райсуда Тольятти: содержание протокола заседания не соответствует аудиозаписи.

В итоге, ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд Тольятти (дело № 2-11633/2022). Дата рассмотрения пока не назначена.

Мнение экспертов

Мнения опрошенных юристов по поводу решения ВС разделились.

Советник «Alliance Legal Consulting Group» Ольга Калинченко считает, что нижестоящие инстанции не уделили должного внимания стадии предварительного заседания, поэтому не рассмотрели ходатайство Ложкиной о восстановлении срока обращения в суд.

При этом, юрист «ЮСТ» Никита Аксенов думает, что действия работодателя, вводящие в заблуждения работника, – это уважительная причина для пропуска срока обращения в суд и основание для его восстановления.

С другой стороны, руководитель группы практики трудового и миграционного права «Пепеляев Групп» Виталия Кузнецова отмечает: нижестоящие инстанции были правы, когда решили, что Ложкина пропустила срок без уважительной причины.

Так, поведение истца содержит признаки злоупотребления правом: информация о реорганизации работодателя была опубликована в открытых источниках и ее коллега смог защитить свои права в суде.