Как считается больничный сотруднику в январе

Что надо знать в 2023 году

Во-первых, в 2023 году уже ни один сотрудник не придет с бумажным больничным, если только он не работает с гостайной. Работодатель узнает о нетрудоспособности сотрудника из электронного больничного листа.

Во-вторых, основной порядок расчета не меняется. То есть, как и раньше, мы считаем средний заработок и берем для этого сведения за два последних года работы.

В частности, нужно взять базу – это выплаты, на которые начислялись страховые взносы на ВНиМ, разделить её на 730, учитываем % исходя из страхового стажа сотрудника, а потом умножаем полученную сумму на 3 дня (именно столько оплачивает за свой счет работодатель). Не забываем сравнить полученную сумму с МРОТ или максимальным значением пособия.