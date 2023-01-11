Как считается больничный сотруднику в январе

Что надо знать в 2023 году
Во-первых, в 2023 году уже ни один сотрудник не придет с бумажным больничным, если только он не работает с гостайной. Работодатель узнает о нетрудоспособности сотрудника из электронного больничного листа.
Во-вторых, основной порядок расчета не меняется. То есть, как и раньше, мы считаем средний заработок и берем для этого сведения за два последних года работы.
В частности, нужно взять базу – это выплаты, на которые начислялись страховые взносы на ВНиМ, разделить её на 730, учитываем % исходя из страхового стажа сотрудника, а потом умножаем полученную сумму на 3 дня (именно столько оплачивает за свой счет работодатель). Не забываем сравнить полученную сумму с МРОТ или максимальным значением пособия.
При этом, если больничный открыт именно в январе, то следует взять 2022 и 2021 год в качестве расчетного периода. А вот если больничный переходит с декабря на январь, то для расчетов следует взять 2020 и 2021 год.
Какие нюансы нужно учесть
Какие еще будут суммы
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.