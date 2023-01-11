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Больничные

Как считается больничный сотруднику в январе

Есть стандартная ситуация, когда сотрудник переотдыхал на праздниках, заболел и приходит в новом году на работу с «волшебной бумажкой», больничным. Как ему этот больничный оплатить?

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Как считается больничный сотруднику в январе

Что надо знать в 2023 году

Во-первых, в 2023 году уже ни один сотрудник не придет с бумажным больничным, если только он не работает с гостайной. Работодатель узнает о нетрудоспособности сотрудника из электронного больничного листа.

Во-вторых, основной порядок расчета не меняется. То есть, как и раньше, мы считаем средний заработок и берем для этого сведения за два последних года работы.

В частности, нужно взять базу – это выплаты, на которые начислялись страховые взносы на ВНиМ, разделить её на 730, учитываем % исходя из страхового стажа сотрудника, а потом умножаем полученную сумму на 3 дня (именно столько оплачивает за свой счет работодатель). Не забываем сравнить полученную сумму с МРОТ или максимальным значением пособия.

При этом, если больничный открыт именно в январе, то следует взять 2022 и 2021 год в качестве расчетного периода. А вот если больничный переходит с декабря на январь, то для расчетов следует взять 2020 и 2021 год.

Какие нюансы нужно учесть

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