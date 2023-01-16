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«Ночной бухгалтер». За ЖКХ можно будет платить маткапиталом. А еще хотят сделать «единый коммунальный платеж»

Тут от одного единого платежа народ отойти не успел, а уже хотят еще один делать. Ладно, мы шутим: будет не один платеж, а единая платежка за все ЖКУ, чтобы все было в одном документе. И минимум махинаций.

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«Ночной бухгалтер». За ЖКХ можно будет платить маткапиталом. А еще хотят сделать «единый коммунальный платеж»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Один документик, пожалуйста

Минстрой хочет реформировать систему оплаты коммуналки. Все виды ЖКУ хотят внести в один платежный документ (похоже, что электронный), с помощью которого можно будет оплатить услуги. На вопрос «зачем» сторонники идеи говорят: «Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций».

Пока проект на обсуждении, и он, надо сказать, не первый: изменить весь механизм платы за коммуналку власти собираются давно. Посмотрим, «прокатит» ли новая инициатива. Многие не видят в ней необходимости:

«Меня устраивает платить отдельно за каждую услугу – хочу плачу, хочу пени коплю, но электричество при этом не отключат, т.к. по электроэнергии задолженности нет», пишут клерки.

Еще одну идею по ЖКХ выдвинула депутат Госдумы: разрешить родителям платить материнским капиталом за ЖКХ (например, когда накопились долги).

ОПЯТЬ

О новых неполадках с налогами из-за Единого налогового платежа начали массово сообщать предприниматели: еще на выходных на «Клерке» писали об отрицательном сальдо на ЕНС у многих ИП.

«Долги всем нарисовали от 12 рублей до 2 миллионов рублей», сообщил «Клерку» адвокат Вячеслав Василевский. «У меня самого 52 тысячи висит. А одному из клиентов, например, 2 млн прилетело по ИП, закрытому три года назад».

Внутренние источники в налоговой говорят нам, что до конца недели ситуация образуется, все починят. А в «Красном уголке бухгалтера» уже появились хорошие новости: информация начала обновляться, несуществующие долги потихоньку уходят.

Вопросы, которые мы заслужили

Некоторые работодатели уже стали просить у своих удаленных сотрудников подтверждения, что те находятся в России. Мол, для бухгалтерии, чтоб не пропустить момент, когда станете нерезидентами.

В контексте новостей, что об удаленных сотрудниках скоро будет новый отчет в ЦЗН – довольно тревожная тенденция.

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