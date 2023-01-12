Трудовые отношения

Работодатели будут сообщать в ЦЗН о переводе сотрудников на дистанционку

С 2024 года заработает новый закон о занятости населения, в котором будет отдельная статья с обязанностями работодателей по информированию ЦЗН.

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Через портал «Работа в России» надо будет оповещать о сокращении штата, ликвидации компании или закрытии ИП, о вакансиях, переводе сотрудников на неполный день, дистанционку, объявлении простоя.

Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму.

Мы собрали в одну таблицу все отчеты работодателей по новому закону и сроки их сдачи.

Норма будущего закона

Информация

Срок сдачи

п.1 ч.1 ст.42

Принятие решения о ликвидации организации, «закрытии» ИП

организации – за 2 или 3 месяца;

ИП – за 2 недели

п.2 ч.1 ст.42

Принятие решения о сокращении штата и возможном расторжении трудовых договоров

в течение 3 рабочих дней

п.3 ч.1 ст.42

Введение неполного дня, простоя

в течение 3 рабочих дней

п.4 ч.1 ст.42

Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя

в течение 3 рабочих дней

п.5 ч.1 ст.42

Банкротство работодателя

в течение 3 рабочих дней

п.6 ч.1 ст.42

Наличие вакансий

в течение 5 рабочих дней

п.7 ч.1 ст.42

Выполнении квоты для приема на работу инвалидов

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

п.8 ч.1 ст.42

Иные действия и события, влияющие на ситуацию на рынке труда, в случаях, установленных Правительством

 

Если в компании нет вакансий, сдавать нулевой отчет об этом не надо.

Сейчас в законе о занятости нет нормы об отчетах по дистанционщикам. Но бланк для такого отчета есть.

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