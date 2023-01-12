Работодатели будут сообщать в ЦЗН о переводе сотрудников на дистанционку

Через портал «Работа в России» надо будет оповещать о сокращении штата, ликвидации компании или закрытии ИП, о вакансиях, переводе сотрудников на неполный день, дистанционку, объявлении простоя.
Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму.
Мы собрали в одну таблицу все отчеты работодателей по новому закону и сроки их сдачи.
Норма будущего закона
Информация
Срок сдачи
п.1 ч.1 ст.42
Принятие решения о ликвидации организации, «закрытии» ИП
организации – за 2 или 3 месяца;
ИП – за 2 недели
п.2 ч.1 ст.42
Принятие решения о сокращении штата и возможном расторжении трудовых договоров
в течение 3 рабочих дней
п.3 ч.1 ст.42
Введение неполного дня, простоя
в течение 3 рабочих дней
п.4 ч.1 ст.42
Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя
в течение 3 рабочих дней
п.5 ч.1 ст.42
Банкротство работодателя
в течение 3 рабочих дней
п.6 ч.1 ст.42
Наличие вакансий
в течение 5 рабочих дней
п.7 ч.1 ст.42
Выполнении квоты для приема на работу инвалидов
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
п.8 ч.1 ст.42
Иные действия и события, влияющие на ситуацию на рынке труда, в случаях, установленных Правительством
Если в компании нет вакансий, сдавать нулевой отчет об этом не надо.
Сейчас в законе о занятости нет нормы об отчетах по дистанционщикам. Но бланк для такого отчета есть.