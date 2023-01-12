Работодатели будут сообщать в ЦЗН о переводе сотрудников на дистанционку

Через портал «Работа в России» надо будет оповещать о сокращении штата, ликвидации компании или закрытии ИП, о вакансиях, переводе сотрудников на неполный день, дистанционку, объявлении простоя.

Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму.

Мы собрали в одну таблицу все отчеты работодателей по новому закону и сроки их сдачи.

Норма будущего закона Информация Срок сдачи п.1 ч.1 ст.42 Принятие решения о ликвидации организации, «закрытии» ИП организации – за 2 или 3 месяца; ИП – за 2 недели п.2 ч.1 ст.42 Принятие решения о сокращении штата и возможном расторжении трудовых договоров в течение 3 рабочих дней п.3 ч.1 ст.42 Введение неполного дня, простоя в течение 3 рабочих дней п.4 ч.1 ст.42 Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя в течение 3 рабочих дней п.5 ч.1 ст.42 Банкротство работодателя в течение 3 рабочих дней п.6 ч.1 ст.42 Наличие вакансий в течение 5 рабочих дней п.7 ч.1 ст.42 Выполнении квоты для приема на работу инвалидов не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным п.8 ч.1 ст.42 Иные действия и события, влияющие на ситуацию на рынке труда, в случаях, установленных Правительством

Если в компании нет вакансий, сдавать нулевой отчет об этом не надо.

Сейчас в законе о занятости нет нормы об отчетах по дистанционщикам. Но бланк для такого отчета есть.