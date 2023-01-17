Сокращение штата и ликвидация предприятия, какие выплаты положены совместителям

Вместе с экспертами консалтингового агентства «Простые решения» разберемся в нюансах увольнения совместителей в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.

Рассмотрим четыре сценария исходя из основных условий: внутренним или внешним сотрудником является сам совместитель, а также происходит сокращение штата или же полная ликвидация предприятия.

Сокращение внешнего совместителя

Внешнее совместительство – работа по трудовому договору помимо основной трудовой деятельности в другой компании. Сокращение внешнего совместителя по сокращению штата происходит по правилам, прописанным и для основных сотрудников.

Согласно части 2 статьи 287 ТК, совместителям предоставлены те же компенсации и гарантии, что и основным сотрудникам, за исключением льгот для сотрудников Крайнего Севера. Кроме того, работодатель при сокращении должен предложить совместителю вакантную должность, в том числе и те, что не предполагают труд по совместительству.

Сумма выходного пособия для совместителей рассчитывается также, как и другим сокращённым сотрудникам. В ч. ч. 1 и 2 ст. 178, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК прописано, что средний заработок за любым сокращённым и безработным сотрудником сохраняется в течение двух месяцев со дня увольнения, плюс компенсация за третий месяц положена тем, кто встал на учёт в центр занятости, но так и не успел найти работу.

Важно! За сокращенным совместителем сохраняется средний заработок, если он останется без работы. В случае, если совместитель продолжает трудится по основному месту работы, то считаться безработным он не может и получать средний заработок он не будет и ему гарантировано лишь выходное пособие. Оно выплачивается в день увольнения и соответствует размеру среднемесячного заработка за один месяц.

При этом, если обстоятельства сложатся так, что одновременно такой совместитель теряет и основное место работы у другого работодателя, то при сокращении в качестве внешнего совместителя за работником сохраняется средний заработок на период трудоустройства.

Сокращение внутреннего совместителя

Внутреннее совместительство – трудовая деятельность помимо основной, выполняемая по другому трудовому договору у одного работодателя. В том случае, если такого совместителя сокращают лишь с дополнительной должности, при сохранении основной должности, то в этом случае он также будет считываться трудоустроенным и может претендовать лишь на выходное пособие.

Если же под сокращение попадают обе должности – и основная, и совмещаемая, то в этом случае он будет безработным и может рассчитывать на компенсацию среднего заработка за три месяца.

Нужно ли выплачивать выходное пособие внутреннему и внешнему совместителям при ликвидации предприятия

В случае ликвидации предприятия сохранить основную должность за внутренним совместителем не получится, а значит он имеет право на все причитающиеся выплаты по обеим ставкам – основной и дополнительной (ч. 2 ст. 287 ТК).

Этой же позиции придерживается Роструд. Речь идет как о выходном пособии, так и о двух или трех средних заработков на время поиска работы.

Итак, при ликвидации внутреннему совместителю нужно выплатить:

заработную плату за отработанное в качестве внутреннего совместителя время; компенсацию за неиспользованный отпуск за время работы в качестве внутреннего совместителя; выходное пособие в размере среднего месячного заработка – по совмещаемой должности.

Рассчитывают средний заработок по общим правилам. В расчет включаются выплаты, предусмотренные по должности внутреннего совместителя (разъяснения Минтруда в письме от 3 августа 2018 № 14-1/ООГ-6309).

Аналогичный расчет актуален и для внешнего совместителя, но выплаты такой сотрудник получит лишь в том случае, если лишится основного места работы в другой организации. При прочих условиях внешний совместитель может рассчитывать лишь на выходное пособие.